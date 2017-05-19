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Ипотека в Кузнецкбизнесбанке

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Процентные ставки и условия по кредитному продукту

5 ипотечных кредитов
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
от 10% до 100 000 000 ₽ 16 лет 20%
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
13,5% до 100 000 000 ₽ 5 лет 20%
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
от 10% до 100 000 000 ₽ 20 лет 10%
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
10% до 100 000 000 ₽ 16 лет 20%
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
от 10% до 100 000 000 ₽ 16 лет 20%
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы об ипотечных кредитах Кузнецкбизнесбанка

Оценка: 5
Заключили договор с банком в 2001 году (вся семья - родители, муж)! Прочитала отзыв, пришла в ужас! В банке работают профессионалы, всё делается для людей и ради людей во всех... Весь отзыв
Все отзывы
5 124

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