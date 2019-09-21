Карты для путешествий в Газпромбанке

Лучшие финансовые программы на сайте banki.ru

Хотите найти лучшую дебетовую карту для путешествий от Газпромбанка? В этом поможет наш сайт! Его каталог позволяет сортировать актуальные предложения по процентным ставкам, стоимости обслуживания, популярности и другим параметрам. Кроме того, посетителям доступно множество полезных материалов, позволяющих узнать больше о российском финансовом рынке. Чтобы сделать правильный выбор, стоит узнать, на какие особенности обращать внимание при поиске.

Скрытые комиссии

Внимательно прочитав условия договора, вы найдете не меньше 5–10 дополнительных направлений расходов. Банк взимает плату за снятие наличных, проверку остатка, СМС-информирование, проведение мгновенных перечислений и другие транзакции. Поэтому некоторые пластиковые карточки предоставляют выгодные условия только при совершении покупок через POS-терминалы.

Плата за обслуживание

Обратите внимание — стоимость премиального пакета услуг обычно указывается отдельно. При его подключении расходы на поддержку карточки могут возрастать на 2–5 тысяч рублей ежемесячно. Конечно, существуют и способы их уменьшения. Для этого клиенту необходимо поддерживать постоянный остаток, регулярно делать крупные покупки или пользоваться другими сервисами финансовой организации.

Лимиты по операциям

Ограничения расходов служат защитой от мошенничества. Однако в некоторых случаях они служат досадной помехой. Поэтому перед отдыхом в роскошном отеле обязательно ознакомьтесь, какую сумму вы можете потратить за один раз, в день или в месяц. Если планируемые затраты превышают лимиты, этот вопрос нужно будет обсудить с представителем банка.

Бонусные программы

Но не все особенности финансовых услуг связаны с расходом. Накапливая специальные баллы, владелец платежного инструмента может получать скидки и подарки, бесплатно заказывать билеты и проходить в VIP-залы аэропортов. При рассмотрении конкретного предложения стоит найти ответы на следующие вопросы:

1. Как начисляются бонусы? В случае с авиакомпаниями их количество равно числу миль, преодоленных при перелете.

2. Где можно потратить баллы? Обычно их принимают компании, работающие в туристическом бизнесе — перевозчики, отели и службы проката авто.

3. Каков срок действия бонусов? Этот период варьируется от 6 месяцев до 5 лет. После его истечения баллы безвозвратно списываются со счета.