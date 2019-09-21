Карты для путешествий в Газпромбанке

Банк: Газпромбанк
Найдено 7 дебетовых карт
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
Visa Infinite
 нет 0 - 60 000 до 15%
  • для путешествий
нет 0 - 1 188 до 10%
  • для путешествий
Visa Signature
 нет 0 - 60 000 до 15%
  • для путешествий
нет 0 - 1 188 нет
  • для путешествий
Visa Classic
 нет 0 нет
  • для путешествий
  • благотворительность
Visa Gold
 нет 0 нет
  • для путешествий
Visa Platinum
Mastercard Platinum
 нет 0 нет
  • для путешествий

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

Предложения месяца

Мультикарта
ВТБ
до 9% годовых
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Купил - Накопил
Таврический Банк
до 8% годовых
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Citi Priority
Ситибанк
cash back до 10%
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Умная карта
Газпромбанк
cash back до 15%
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Отзывы

Супер оперативное и неожиданно приятное решение
Оценка: 5 Проверяется
Супер оперативное и неожиданно приятное решениеВ 18.02.2019 при открытии вклада сотрудник банкапредложила открыть карту Халва и рассказал о возможности  повысить
 ... Весь отзыв
Прекрасная работа контактного центра.
Оценка: 5 Проверяется
Помогли в течении часа. Сотрудник всё выслушал и помог о всеми вопросами. Очень надеюсь так будут работать все банки.
Ну и качество звука хорошо, а то обычно как в ведро слышно... Весь отзыв
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Скрытые комиссии

Внимательно прочитав условия договора, вы найдете не меньше 5–10 дополнительных направлений расходов. Банк взимает плату за снятие наличных, проверку остатка, СМС-информирование, проведение мгновенных перечислений и другие транзакции. Поэтому некоторые пластиковые карточки предоставляют выгодные условия только при совершении покупок через POS-терминалы.

Плата за обслуживание

Обратите внимание — стоимость премиального пакета услуг обычно указывается отдельно. При его подключении расходы на поддержку карточки могут возрастать на 2–5 тысяч рублей ежемесячно. Конечно, существуют и способы их уменьшения. Для этого клиенту необходимо поддерживать постоянный остаток, регулярно делать крупные покупки или пользоваться другими сервисами финансовой организации.

Лимиты по операциям

Ограничения расходов служат защитой от мошенничества. Однако в некоторых случаях они служат досадной помехой. Поэтому перед отдыхом в роскошном отеле обязательно ознакомьтесь, какую сумму вы можете потратить за один раз, в день или в месяц. Если планируемые затраты превышают лимиты, этот вопрос нужно будет обсудить с представителем банка.

Бонусные программы

Но не все особенности финансовых услуг связаны с расходом. Накапливая специальные баллы, владелец платежного инструмента может получать скидки и подарки, бесплатно заказывать билеты и проходить в VIP-залы аэропортов. При рассмотрении конкретного предложения стоит найти ответы на следующие вопросы:

1. Как начисляются бонусы? В случае с авиакомпаниями их количество равно числу миль, преодоленных при перелете.

2. Где можно потратить баллы? Обычно их принимают компании, работающие в туристическом бизнесе — перевозчики, отели и службы проката авто.

3. Каков срок действия бонусов? Этот период варьируется от 6 месяцев до 5 лет. После его истечения баллы безвозвратно списываются со счета.

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