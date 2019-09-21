Карты для путешествий в Сбербанке России

Банк: Сбербанк России
Найдены 2 дебетовые карты
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
нет 3 500 нет
  • для путешествий
  • другое
нет 12 000 нет
  • для путешествий
  • другое

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

Предложения месяца

Мультикарта
ВТБ
до 9% годовых
Посмотреть
Купил - Накопил
Таврический Банк
до 8% годовых
Посмотреть
Citi Priority
Ситибанк
cash back до 10%
Посмотреть
Умная карта
Газпромбанк
cash back до 15%
Посмотреть

Отзывы

Супер оперативное и неожиданно приятное решение
Оценка: 5 Проверяется
Супер оперативное и неожиданно приятное решениеВ 18.02.2019 при открытии вклада сотрудник банкапредложила открыть карту Халва и рассказал о возможности  повысить
 ... Весь отзыв
Прекрасная работа контактного центра.
Оценка: 5 Проверяется
Помогли в течении часа. Сотрудник всё выслушал и помог о всеми вопросами. Очень надеюсь так будут работать все банки.
Ну и качество звука хорошо, а то обычно как в ведро слышно... Весь отзыв
Все отзывы

Карты для путешествий в Сбербанке России в городах:

Подробнее

Пошаговая инструкция по оформлению банковской карточки

Часто выезжаете за рубеж? Ведете бизнес в других странах? Любите туризм и активный отдых? Значит, вам потребуется специальная дебетовая карта для путешествий от Сбербанка России. Ее главное преимущество — возможность оплаты товаров и услуг более чем в 200 странах. Она также предоставляет доступ к бонусной программе, позволяющей накапливать специальные баллы при покупке авиабилетов, бронировании отелей и аренде автомобилей. Процесс получения такого платежного средства стоит рассмотреть более подробно.

1. Выбор

Вначале стоит отобрать несколько предложений и сравнить их по основным параметрам — в том числе процентным ставкам, стоимости обслуживания и размеру кешбэка. Сделать это поможет портал banki.ru, предлагающий посетителям удобный сервис сортировки. Здесь же можно узнать и о других особенностях финансовой программы — например, комиссии за снятие наличных, ограничениях по транзакциям и способах уменьшения сопутствующих расходов.

Кроме того, на сайте представлены:

  • полезные материалы — аналитические статьи, обзоры, сравнения и инструкции;
  • прямые ссылки на сайты финансовых учреждений;
  • кредитный калькулятор, сервис конвертации валют и другие инструменты;
  • рейтинги банков по устойчивости, объему активов, качеству обслуживания и другим показателям;
  • отзывы потребителей и комментарии специалистов.

    • 2. Подача заявки

    Для заполнения электронной формы не обязательно покидать дом или отвлекаться от работы. Достаточно потратить всего несколько минут, воспользовавшись компьютером, смартфоном, планшетом или другим устройством, имеющим доступ к интернету.

    Банк запрашивает минимальный набор сведений — паспортные данные и номер мобильного телефона. Этого достаточно для предварительной проверки, позволяющей выявить случаи мошенничества. Только при открытии овердрафта или кредитной линии нужно будет ввести размер постоянного дохода, а затем подтвердить его официальным документом.

    3. Настройка

    Обработка информации отнимает несколько минут. После этого пользователь получает доступ к личному кабинету. Здесь можно создавать сценарии автоматических платежей, устанавливать ограничения расходов и подключать дополнительные услуги — например, срочный депозит, сервис международных переводов и другие.

    4. Получение

    На завершающем этапе нужно будет связаться с представителем финансовой организации, чтобы оговорить условия сотрудничества. Он также предложит два способа выдачи пластиковой карточки — курьерскую доставку или посещение близлежащего офиса.

    ДРУГИЕ КАТЕГОРИИ

    Все продукты Банки.ру

    Калькуляторы

    Калькулятор вкладов
    Калькулятор кредитов
    Калькулятор автокредитов
    Калькулятор Cash Back
    Калькулятор ипотеки

    Инвестиции

    Российские акции
    Иностранные акции
    Еврооблигации

    Еще

    Личный кабинет агента
    Курсы ЦБ
    Банки России
    Книга памяти
    Банки на карте

    Отзывы

    Отзывы о банках
    Отзывы о страховых компаниях