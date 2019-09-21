Карты для путешествий в банке «Ак Барс»

Готовимся к поездке

О чем нужно помнить начинающему путешественнику? Правильная упаковка личных вещей, сбор медикаментов, получение виз и разрешений — список насчитывает десятки пунктов. Но одно из самых важных вещей в нем занимает безопасная перевозка денег. Решением этой проблемы станет специальная дебетовая карта для путешествий от банка «Ак Барс». Мы расскажем, на что обращать внимание при ее выборе.

Валюта счета

Конечно, в платежных системах VISA и MasterCard существует внутренний сервис конвертации. Однако услуга обмена далеко не бесплатна — комиссия может достигать 2–3 % от суммы. Некоторые банки также устанавливают фиксированную плату, которая делает малые транзакции невыгодными. Поэтому опытные путешественники открывают счета в долларах и евро или вовсе создают мультивалютные вклады.

Стоимость обслуживания

Получение пластиковой карточки премиальной серии — заманчивое предложение. Она предоставляет владельцу множество привилегий, включая:

бесплатный доступ в лаунж-зоны и VIP-залы крупнейших аэропортов мира;

круглосуточный консьерж-сервис, мгновенное бронирование номеров в отелях;

бесплатное страхование;

внеочередное обслуживание.

Однако плата за такие преимущества достаточно велика — она нередко достигает 30–60 тысяч рублей в год. Внимательно изучив условия договора, можно существенно сократить сумму. Для этого потребуется поддерживать постоянный остаток на счету, делать крупные покупки или пользоваться другими финансовыми услугами.

Прибыль

Фактически дебетовый счет представляет собой текущий вклад. Соответственно, на остаток начисляются проценты — от 5 до 9 % годовых. Это делает карточку не только удобным расчетным инструментом, но и выгодным направлением инвестиций.

Еще один способ получения дохода — подключение кешбэка. Он представляет собой сервис, возмещающий часть расходов — вплоть до 50 % при проведении акций. Обратите внимание — средства накапливаются на отдельном счету. Они могут использоваться только для покупок, но не для снятия наличных и переводов.

Бонусная программа

Банки сотрудничают со многими компаниями, работающими в сфере туристического бизнеса — отелями, службами проката автомобилей и экскурсионными бюро. Оплачивая их услуги, клиент получает специальные баллы или «мили». Эти бонусы можно потратить на приобретение билетов, получение скидок или оформление расширенных пакетов обслуживания.