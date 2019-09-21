Карты для путешествий в банке «Ак Барс»

Банк: Ак Барс
Найдены 4 дебетовые карты
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
до 7% 0 - 790 до 1,25%
  • для путешествий
  • супермаркеты
  • другое
до 5% 0 - 1 788 до 10%
  • для путешествий
  • супермаркеты
  • другое
до 5% 7 000 нет
  • для путешествий
  • супермаркеты
  • другое
нет 0 - 30 000 до 1,25%
  • для путешествий
  • супермаркеты
  • другое

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

Предложения месяца

Мультикарта
ВТБ
до 9% годовых
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Купил - Накопил
Таврический Банк
до 8% годовых
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Citi Priority
Ситибанк
cash back до 10%
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Умная карта
Газпромбанк
cash back до 15%
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Отзывы

Супер оперативное и неожиданно приятное решение
Оценка: 5 Проверяется
Супер оперативное и неожиданно приятное решениеВ 18.02.2019 при открытии вклада сотрудник банкапредложила открыть карту Халва и рассказал о возможности  повысить
 ... Весь отзыв
Прекрасная работа контактного центра.
Оценка: 5 Проверяется
Помогли в течении часа. Сотрудник всё выслушал и помог о всеми вопросами. Очень надеюсь так будут работать все банки.
Ну и качество звука хорошо, а то обычно как в ведро слышно... Весь отзыв
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Готовимся к поездке

О чем нужно помнить начинающему путешественнику? Правильная упаковка личных вещей, сбор медикаментов, получение виз и разрешений — список насчитывает десятки пунктов. Но одно из самых важных вещей в нем занимает безопасная перевозка денег. Решением этой проблемы станет специальная дебетовая карта для путешествий от банка «Ак Барс». Мы расскажем, на что обращать внимание при ее выборе.

Валюта счета

Конечно, в платежных системах VISA и MasterCard существует внутренний сервис конвертации. Однако услуга обмена далеко не бесплатна — комиссия может достигать 2–3 % от суммы. Некоторые банки также устанавливают фиксированную плату, которая делает малые транзакции невыгодными. Поэтому опытные путешественники открывают счета в долларах и евро или вовсе создают мультивалютные вклады.

Стоимость обслуживания

Получение пластиковой карточки премиальной серии — заманчивое предложение. Она предоставляет владельцу множество привилегий, включая:

  • бесплатный доступ в лаунж-зоны и VIP-залы крупнейших аэропортов мира;
  • круглосуточный консьерж-сервис, мгновенное бронирование номеров в отелях;
  • бесплатное страхование;
  • внеочередное обслуживание.

    • Однако плата за такие преимущества достаточно велика — она нередко достигает 30–60 тысяч рублей в год. Внимательно изучив условия договора, можно существенно сократить сумму. Для этого потребуется поддерживать постоянный остаток на счету, делать крупные покупки или пользоваться другими финансовыми услугами.

    Прибыль

    Фактически дебетовый счет представляет собой текущий вклад. Соответственно, на остаток начисляются проценты — от 5 до 9 % годовых. Это делает карточку не только удобным расчетным инструментом, но и выгодным направлением инвестиций.

    Еще один способ получения дохода — подключение кешбэка. Он представляет собой сервис, возмещающий часть расходов — вплоть до 50 % при проведении акций. Обратите внимание — средства накапливаются на отдельном счету. Они могут использоваться только для покупок, но не для снятия наличных и переводов.

    Бонусная программа

    Банки сотрудничают со многими компаниями, работающими в сфере туристического бизнеса — отелями, службами проката автомобилей и экскурсионными бюро. Оплачивая их услуги, клиент получает специальные баллы или «мили». Эти бонусы можно потратить на приобретение билетов, получение скидок или оформление расширенных пакетов обслуживания.

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