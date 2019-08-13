Карты для путешествий в ВТБ

Лучший способ расчетов за рубежом

Отправляясь в заграничную поездку, нужно иметь достаточно большой финансовый запас. Следует думать не только об оплате жилья и повседневных покупках, но и о форс-мажорных обстоятельствах. Для удобной и безопасной перевозки денег стоит оформить дебетовую карту для путешествий от ВТБ. Ее преимущества мы рассмотрим подробнее.

Основные плюсы

1. Возможность расчета в 200 странах, включая популярные туристические направления.

2. Полная свобода действий — клиент может рассчитываться в магазинах и ресторанах, делать покупки онлайн, снимать наличные и выполнять мгновенные переводы.

3. Простота управления — для подключения дополнительных сервисов, настройки автоматических платежей и установки ограничений достаточно воспользоваться мобильным приложением.

4. Получение прибыли — банк начисляет от 5 до 9 % годовых на остаток. Существуют также кешбэки, позволяющие компенсировать до 50 % расходов.

5. Участие в бонусной программе. Владелец платежного инструмента накапливает баллы при сотрудничестве с авиакомпаниями, наземными перевозчиками, отелями и турагентствами. Эти бонусы можно потратить на скидки, бесплатные билеты и дополнительные привилегии.

Удобный подбор

Больше не нужно посещать десятки отделений банков и изучение сотен рекламных обращений. Портал banki.ru помогает находить выгодные финансовые программы за считанные минуты. Он предлагает посетителям удобный каталог, позволяющий сортировать актуальные предложения по процентным ставкам, стоимости обслуживания, популярности и другим важным параметрам.

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