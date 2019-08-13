Карты для путешествий в Хоум Кредит Банке

Как выбрать банковскую карточку?

Отправляетесь в длительную зарубежную поездку? Тогда вам стоит оформить специальную дебетовую карту для путешествий от Хоум Кредит Банка. Она позволяет расплачиваться за товары и услуги, обходясь без огромного количества наличных. С ней не нужно заранее покупать валюту — все конвертации в системах VISA и MasterCard происходят автоматически. Мы расскажем, на что обратить внимание при выборе подобного расчетного инструмента.

«База» или «премиум»?

Стартовые условия сотрудничества очень просты — клиент может делать оплаты, переводить деньги на другие счета и снимать наличные. Кроме того, ему предоставляются бонусные программы и кешбэки, которые делают каждую последующую покупку более выгодной.

Но существуют и премиальные пакеты обслуживания. Они предоставляют владельцу множество привилегий — круглосуточную связь с персональным менеджером, консьерж-сервис, бесплатное страхование, доступ в лаунж-зоны аэропортов и бизнес-центров. Подобное обслуживание обходится недешево — плата достигает 3–5 тысяч рублей в месяц.

Конечно, банки поощряют активных клиентов. На портале banki.ru представлена информация, которая поможет аннулировать эти расходы. Для этого потребуется регулярно делать крупные покупки, пользоваться другими услугами банка или поддерживать определенный остаток на счету.

Покупки или наличные?

Наиболее выгодной будет оплата товаров и услуг через POS-терминалы. В этом случае банк взимает комиссию за эквайринг с продавца. Потребитель же экономит деньги и даже получает прибыль от кешбэка. Однако такой способ расчета предлагают не все предприятия.

Если вы хотите сделать покупки на местном рынке или в небольшом магазинчике, вам потребуется обратиться в отделение финансовой организации или воспользоваться банкоматом. Обратите внимание — в этом случае обычно взимается комиссия, которая может достигать 2–5 %. Кроме того, вы платите за конвертацию валют. Поэтому опытные путешественники часто открывают счета в долларах и евро перед зарубежной поездкой.

Что еще следует знать при поиске?

Оформляя пластиковую карточку, не забывайте о следующих условиях сотрудничества:

ограничениях расходов за одну транзакцию, в день и в месяц;

затратах на СМС-информирование, перевыпуск карточки и экстренную доставку наличных за рубежом;

скидках на страховку для владельцев премиального банковского продукта.