Карты для путешествий в Россельхозбанке

Пять причин оформить банковскую карту перед зарубежной поездкой

Еще недавно люди старались заблаговременно купить валюту, когда отправлялись в другие страны. Сегодня делать это необязательно — достаточно получить дебетовую карту для путешествий от Россельхозбанка, чтобы иметь под рукой достаточный финансовый запас. Преимущества такого решения мы рассмотрим более подробно.

1. Безопасность

Безналичный счет — лучший способ защиты от кражи и мошенничества. В отличие от туго набитого кошелька, он не приманивает злоумышленников и не сообщает посторонним об уровне дохода человека. Потеряли карточку или подозреваете кражу? Не проблема — достаточно сделать звонок на горячую линию, чтобы заблокировать средства за пару минут и заказать выпуск новой пластиковой карточки.

2. Универсальность

Представьте, что вы заказали тур в Индию или захотели посетить Таиланд. В обычной ситуации вам потребовалось бы менять валюту, теряя немало денег на конверсионных операциях. Специальный финансовый инструмент позволяет избавиться от лишних действий и затрат. Карточки систем VISA и MasterCard действуют более чем в 200 странах мира. Их принимают почти все предприятия, использующие POS-терминалы — в том числе магазины, рестораны, ночные клубы, кофейни, гипермаркеты и прочие.

3. Расширяемость

Зачем ограничивать себя текущим счетом? Платежное средство может служить ключом доступа к дополнительным услугам банка:

овердрафту или кредитной линии;

срочному депозиту с высокой процентной ставкой;

зарплатному проекту;

международным переводам.

Не забывайте и о бонусных программах. Накопленные в них баллы позволяют получать скидки, подарки и дополнительные привилегии.

4. Быстрота оформления

Вся процедура, от подачи заявки, до получения карточки, редко отнимает больше одного рабочего дня. Больше времени придется потратить только при заказе именного продукта с индивидуальным дизайном. От клиента требуется минимальный объем информации — место жительства, номер телефона и паспортные данные.

5. Удобный поиск

Портал banki.ru позволяет находить лучшие финансовые программы за считанные минуты. Его посетителям доступен удобный каталог с сервисом сортировки по процентным ставкам, стоимости обслуживания и другим параметрам. На сайте также публикуются аналитические статьи, рекомендации, советы специалистов, отзывы потребителей и другие полезные материалы, помогающие сделать правильный выбор.