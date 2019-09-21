Карты для путешествий в Россельхозбанке

|Название, тип карты, банк *
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания, ₽
|Cash Back
|Бонусы
|Популярность**
|
Visa Classic
Mastercard Standard
|до 3%
|300
|нет
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Visa Gold
Mastercard Gold
|до 3%
|2 000
|нет
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Visa Platinum
Mastercard Platinum
|до 3%
|4 500
|нет
|
|
Visa Instant Issue
Mastercard Unembossed Instant Issue
|до 3%
|0
|нет
|
|нет
|200
|нет
|
|
Visa Classic
Mastercard Standard
UnionPay Classic
|нет
|200
|нет
|
|
Visa Gold
Mastercard Gold
|нет
|2 000
|нет
|
|
Visa Platinum
Mastercard Platinum
|нет
|4 500
|нет
|
|
Visa Instant Issue
Mastercard Unembossed Instant Issue
UnionPay Instant Issue
|нет
|150
|нет
|
|
Visa Instant Issue
Visa Classic
|нет
|0 - 1 200
|нет
|
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
** Количество поданных заявок за последние 30 дней.
Пять причин оформить банковскую карту перед зарубежной поездкой
Еще недавно люди старались заблаговременно купить валюту, когда отправлялись в другие страны. Сегодня делать это необязательно — достаточно получить дебетовую карту для путешествий от Россельхозбанка, чтобы иметь под рукой достаточный финансовый запас. Преимущества такого решения мы рассмотрим более подробно.
1. Безопасность
Безналичный счет — лучший способ защиты от кражи и мошенничества. В отличие от туго набитого кошелька, он не приманивает злоумышленников и не сообщает посторонним об уровне дохода человека. Потеряли карточку или подозреваете кражу? Не проблема — достаточно сделать звонок на горячую линию, чтобы заблокировать средства за пару минут и заказать выпуск новой пластиковой карточки.
2. Универсальность
Представьте, что вы заказали тур в Индию или захотели посетить Таиланд. В обычной ситуации вам потребовалось бы менять валюту, теряя немало денег на конверсионных операциях. Специальный финансовый инструмент позволяет избавиться от лишних действий и затрат. Карточки систем VISA и MasterCard действуют более чем в 200 странах мира. Их принимают почти все предприятия, использующие POS-терминалы — в том числе магазины, рестораны, ночные клубы, кофейни, гипермаркеты и прочие.
3. Расширяемость
Зачем ограничивать себя текущим счетом? Платежное средство может служить ключом доступа к дополнительным услугам банка:
Не забывайте и о бонусных программах. Накопленные в них баллы позволяют получать скидки, подарки и дополнительные привилегии.
4. Быстрота оформления
Вся процедура, от подачи заявки, до получения карточки, редко отнимает больше одного рабочего дня. Больше времени придется потратить только при заказе именного продукта с индивидуальным дизайном. От клиента требуется минимальный объем информации — место жительства, номер телефона и паспортные данные.
5. Удобный поиск
Портал banki.ru позволяет находить лучшие финансовые программы за считанные минуты. Его посетителям доступен удобный каталог с сервисом сортировки по процентным ставкам, стоимости обслуживания и другим параметрам. На сайте также публикуются аналитические статьи, рекомендации, советы специалистов, отзывы потребителей и другие полезные материалы, помогающие сделать правильный выбор.