Карты для путешествий в Россельхозбанке

Банк: Россельхозбанк
Найдено 26 дебетовых карт
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
Visa Classic
Mastercard Standard
Мир Классическая
до 3% 300 нет
  • другое
  • для путешествий
Visa Gold
Mastercard Gold
Мир Премиальная
до 3% 2 000 нет
  • другое
  • для путешествий
Visa Platinum
Mastercard Platinum
 до 3% 4 500 нет
  • другое
  • для путешествий
Visa Instant Issue
Mastercard Unembossed Instant Issue
 до 3% 0 нет
  • другое
  • для путешествий
Мир-UnionPay
нет 200 нет
  • другое
  • для путешествий
Visa Classic
Mastercard Standard
Мир Классическая
Мир-UnionPay
UnionPay Classic
 нет 200 нет
  • другое
  • для путешествий
Visa Gold
Mastercard Gold
Мир Премиальная
нет 2 000 нет
  • другое
  • для путешествий
нет 4 500 нет
  • другое
  • для путешествий
Visa Instant Issue
Mastercard Unembossed Instant Issue
Мир
Мир-UnionPay
UnionPay Instant Issue
 нет 150 нет
  • другое
  • для путешествий
Visa Instant Issue
Visa Classic
 нет 0 - 1 200 нет
  • для путешествий
  • другое

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

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Отзывы

Супер оперативное и неожиданно приятное решение
Оценка: 5 Проверяется
Супер оперативное и неожиданно приятное решениеВ 18.02.2019 при открытии вклада сотрудник банкапредложила открыть карту Халва и рассказал о возможности  повысить
 ... Весь отзыв
Прекрасная работа контактного центра.
Оценка: 5 Проверяется
Помогли в течении часа. Сотрудник всё выслушал и помог о всеми вопросами. Очень надеюсь так будут работать все банки.
Ну и качество звука хорошо, а то обычно как в ведро слышно... Весь отзыв
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Карты для путешествий в Россельхозбанке в городах:

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Пять причин оформить банковскую карту перед зарубежной поездкой

Еще недавно люди старались заблаговременно купить валюту, когда отправлялись в другие страны. Сегодня делать это необязательно — достаточно получить дебетовую карту для путешествий от Россельхозбанка, чтобы иметь под рукой достаточный финансовый запас. Преимущества такого решения мы рассмотрим более подробно.

1. Безопасность

Безналичный счет — лучший способ защиты от кражи и мошенничества. В отличие от туго набитого кошелька, он не приманивает злоумышленников и не сообщает посторонним об уровне дохода человека. Потеряли карточку или подозреваете кражу? Не проблема — достаточно сделать звонок на горячую линию, чтобы заблокировать средства за пару минут и заказать выпуск новой пластиковой карточки.

2. Универсальность

Представьте, что вы заказали тур в Индию или захотели посетить Таиланд. В обычной ситуации вам потребовалось бы менять валюту, теряя немало денег на конверсионных операциях. Специальный финансовый инструмент позволяет избавиться от лишних действий и затрат. Карточки систем VISA и MasterCard действуют более чем в 200 странах мира. Их принимают почти все предприятия, использующие POS-терминалы — в том числе магазины, рестораны, ночные клубы, кофейни, гипермаркеты и прочие.

3. Расширяемость

Зачем ограничивать себя текущим счетом? Платежное средство может служить ключом доступа к дополнительным услугам банка:

  • овердрафту или кредитной линии;
  • срочному депозиту с высокой процентной ставкой;
  • зарплатному проекту;
  • международным переводам.

    • Не забывайте и о бонусных программах. Накопленные в них баллы позволяют получать скидки, подарки и дополнительные привилегии.

    4. Быстрота оформления

    Вся процедура, от подачи заявки, до получения карточки, редко отнимает больше одного рабочего дня. Больше времени придется потратить только при заказе именного продукта с индивидуальным дизайном. От клиента требуется минимальный объем информации — место жительства, номер телефона и паспортные данные.

    5. Удобный поиск

    Портал banki.ru позволяет находить лучшие финансовые программы за считанные минуты. Его посетителям доступен удобный каталог с сервисом сортировки по процентным ставкам, стоимости обслуживания и другим параметрам. На сайте также публикуются аналитические статьи, рекомендации, советы специалистов, отзывы потребителей и другие полезные материалы, помогающие сделать правильный выбор.

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