Карты для путешествий в Промсвязьбанке

|Название, тип карты, банк *
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания, ₽
|Cash Back
|Бонусы
|Популярность**
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Mastercard World
|до 5%
|1 990
|есть
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1 заявка
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
** Количество поданных заявок за последние 30 дней.
Преимущества банковских карточек для путешественников
Больше трети совершеннолетних россиян хотя бы раз посещали зарубежные страны, и это число постоянно растет. Именно поэтому дебетовые карты для путешествий от Промсвязьбанка получили широкое распространение. Они позволяют рассчитываться за покупки и услуги практически во всех уголках мира. С ними можно обходиться без наличных, обеспечивая сохранность денег во время поездки. Их плюсы стоит рассмотреть более внимательно.
1. Полная безопасность
Туго набитый купюрами кошелек — настоящая приманка для злоумышленника. Пластиковая карточка — практически незаметный инструмент, который помогает сохранять конфиденциальность финансовых операций. Даже при ее краже клиенту не нужно беспокоиться — достаточно сделать один звонок на горячую линию, чтобы заблокировать счет и сделать средства недоступными для посторонних.
2. Выгодные условия
Деньги в безналичной форме способны приносить прибыль. Многие банки начисляют от 5 до 9 % годовых на остаток. Кроме того, существуют кешбэки, которые компенсируют часть затрат — вплоть до 50 % при проведении акций. При поддержании достаточно большой суммы на счету можно даже аннулировать плату за обслуживание, получив немалую экономию.
3. Универсальность
Платежные системы VISA и MasterCard действуют более чем в 200 странах мира. Они предполагают автоматическую конвертацию валют, поэтому клиенту не нужно проводить операции вручную. Это будет особенно удобным, если направление поездки неожиданно изменится — например, во время бизнес-вояжа придется посетить соседнее государство. Пластиковые карточки принимаются большинством предприятий:
4. Быстрое оформление
Портал banki.ru значительно облегчает получение банковской карточки. Он позволяет сортировать финансовые услуги по основным параметрам, а также изучать дополнительные условия — например, размер комиссии за снятие наличных, лимиты по транзакциям, требования к клиенту и прочие. Благодаря этому вся процедура, начиная от поиска выгодного предложения, и заканчивая выдачей платежного инструмента, отнимает не более одного рабочего времени.