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Карты для путешествий в Промсвязьбанке

Банк: Промсвязьбанк
Найдена 1 дебетовая карта
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
Mastercard World
Мир
до 5% 1 990 есть
  • для путешествий
1 заявка

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

Отзывы

ответ
Оценка: 5 Проверяется
Да, мой вопрос решился за один визит, чему я очень рад.  Раньше обращался для получения карты МИР. При этом мне оставили старую карту, которой я пользуюсь дополнительно... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
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Преимущества банковских карточек для путешественников

Больше трети совершеннолетних россиян хотя бы раз посещали зарубежные страны, и это число постоянно растет. Именно поэтому дебетовые карты для путешествий от Промсвязьбанка получили широкое распространение. Они позволяют рассчитываться за покупки и услуги практически во всех уголках мира. С ними можно обходиться без наличных, обеспечивая сохранность денег во время поездки. Их плюсы стоит рассмотреть более внимательно.

1. Полная безопасность

Туго набитый купюрами кошелек — настоящая приманка для злоумышленника. Пластиковая карточка — практически незаметный инструмент, который помогает сохранять конфиденциальность финансовых операций. Даже при ее краже клиенту не нужно беспокоиться — достаточно сделать один звонок на горячую линию, чтобы заблокировать счет и сделать средства недоступными для посторонних.

2. Выгодные условия

Деньги в безналичной форме способны приносить прибыль. Многие банки начисляют от 5 до 9 % годовых на остаток. Кроме того, существуют кешбэки, которые компенсируют часть затрат — вплоть до 50 % при проведении акций. При поддержании достаточно большой суммы на счету можно даже аннулировать плату за обслуживание, получив немалую экономию.

3. Универсальность

Платежные системы VISA и MasterCard действуют более чем в 200 странах мира. Они предполагают автоматическую конвертацию валют, поэтому клиенту не нужно проводить операции вручную. Это будет особенно удобным, если направление поездки неожиданно изменится — например, во время бизнес-вояжа придется посетить соседнее государство. Пластиковые карточки принимаются большинством предприятий:

  • отелями и пансионатами;
  • авиакомпаниями и наземными перевозчиками;
  • магазинами и супермаркетами;
  • салонами красоты и аптеками;
  • заправочными станциями, СТО и многими другими.

    • 4. Быстрое оформление

    Портал banki.ru значительно облегчает получение банковской карточки. Он позволяет сортировать финансовые услуги по основным параметрам, а также изучать дополнительные условия — например, размер комиссии за снятие наличных, лимиты по транзакциям, требования к клиенту и прочие. Благодаря этому вся процедура, начиная от поиска выгодного предложения, и заканчивая выдачей платежного инструмента, отнимает не более одного рабочего времени.

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