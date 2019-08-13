Карты для путешествий в Промсвязьбанке

Преимущества банковских карточек для путешественников

Больше трети совершеннолетних россиян хотя бы раз посещали зарубежные страны, и это число постоянно растет. Именно поэтому дебетовые карты для путешествий от Промсвязьбанка получили широкое распространение. Они позволяют рассчитываться за покупки и услуги практически во всех уголках мира. С ними можно обходиться без наличных, обеспечивая сохранность денег во время поездки. Их плюсы стоит рассмотреть более внимательно.

1. Полная безопасность

Туго набитый купюрами кошелек — настоящая приманка для злоумышленника. Пластиковая карточка — практически незаметный инструмент, который помогает сохранять конфиденциальность финансовых операций. Даже при ее краже клиенту не нужно беспокоиться — достаточно сделать один звонок на горячую линию, чтобы заблокировать счет и сделать средства недоступными для посторонних.

2. Выгодные условия

Деньги в безналичной форме способны приносить прибыль. Многие банки начисляют от 5 до 9 % годовых на остаток. Кроме того, существуют кешбэки, которые компенсируют часть затрат — вплоть до 50 % при проведении акций. При поддержании достаточно большой суммы на счету можно даже аннулировать плату за обслуживание, получив немалую экономию.

3. Универсальность

Платежные системы VISA и MasterCard действуют более чем в 200 странах мира. Они предполагают автоматическую конвертацию валют, поэтому клиенту не нужно проводить операции вручную. Это будет особенно удобным, если направление поездки неожиданно изменится — например, во время бизнес-вояжа придется посетить соседнее государство. Пластиковые карточки принимаются большинством предприятий:

отелями и пансионатами;

авиакомпаниями и наземными перевозчиками;

магазинами и супермаркетами;

салонами красоты и аптеками;

заправочными станциями, СТО и многими другими.

4. Быстрое оформление

Портал banki.ru значительно облегчает получение банковской карточки. Он позволяет сортировать финансовые услуги по основным параметрам, а также изучать дополнительные условия — например, размер комиссии за снятие наличных, лимиты по транзакциям, требования к клиенту и прочие. Благодаря этому вся процедура, начиная от поиска выгодного предложения, и заканчивая выдачей платежного инструмента, отнимает не более одного рабочего времени.