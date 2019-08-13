Карты для путешествий в банке «ФК Открытие»

Удобный доступ к деньгам

Купюры постепенно отходят в прошлое — последние исследования показывают, больше половины расчетов в странах Евросоюза происходят в безналичной форме. Это действительно удобно — ведь человеку не приходится носить туго набитый кошелек. Еще одно преимущество такого способа платежей — безопасность. Многоуровневые системы безопасности делают электронные счета недоступными для мошенников. Чтобы воспользоваться этими преимуществами, стоит оформить дебетовую карту для путешествий от банка «ФК Открытие».

На что обращать внимание при выборе?

На сайте banki.ru вы найдете удобный каталог, позволяющий сортировать финансовые услуги по процентным ставкам и стоимости обслуживания продукта. Эти показатели отображают прибыль и расходы клиента соответственно. Чтобы получить больше информации о конкретной программе сотрудничества, достаточно открыть соответствующую страницу. Здесь вы найдете:

1. Размер комиссии за снятие наличных, проверку счета в банкоматах другой сети, экстренный перевыпуск карточки, перевод денег и другие операции.

2. Способы уменьшения расходов на обслуживание — например, величину необходимого остатка или минимальную сумму покупок в месяц.

3. Лимиты по транзакциям за определенный период времени.

4. Требования к клиенту, необходимые документы.

5. Дополнительные привилегии при использовании премиум-версии продукта.

Нет времени на чтение информации? Тогда вам следует открыть вкладку «Экспертиза» — в ней представлены комментарии специалистов относительно плюсов и минусов предложений.

Как оформить?

Наш сайт значительно упрощает процесс получения пластиковой карточки. После выбора подходящего варианта вам достаточно нажать одну кнопку, чтобы перейти на сайт финансовой организации. Здесь нужно будет заполнить простую электронную форму. Для этого не потребуется много документов — достаточно держать под рукой паспорт.

После обработки информации вы сможете выбрать дополнительные услуги. Обратите внимание — для открытия большого овердрафта или кредитной линии вам потребуется справка о доходах. Владельцам карточек также доступны зарплатные проекты, международные переводы и срочные депозиты.

Когда все формальности закончатся, останется только связаться с представителем банка. Он предложит услугу курьерской доставки или поможет выбрать наиболее удобное время для доставки платежного инструмента на дом.