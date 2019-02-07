программа Польза: начисление баллов за каждые 100 руб. покупок, которые в дальнейшем можно обменять через личный кабинет на рубли (1 балл = 1 руб., за один раз можно потратить от 100 до 100 000 баллов):

3% в категориях "АЗС", "Кафе и рестораны", "Путешествия" (макс. 3 000 баллов в месяц);

1% от суммы любых других покупок и платежей в интернет-банке (макс. 2 000 баллов в месяц);

до 10% у партнеров банка

срок действия баллов - 1 год с даты их начисления