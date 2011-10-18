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Дебетовые карты в Банке Реалист

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Банке Реалист. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

2 дебетовые карты

MasterCard Standard — Банк Реалист (бывш. МПБ)
Дебетовая
Mastercard Standard
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 600 нет нет
доллар США нет 15 нет нет
евро нет 15 нет нет
MasterCard Gold — Банк Реалист (бывш. МПБ)
Дебетовая Gold
Mastercard Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 2 400 нет нет
доллар США нет 50 нет нет
евро нет 50 нет нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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