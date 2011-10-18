

Изготовить дебетовую карту банка «Заречье» можно, оформив онлайн-заявку на нашем сайте. Удобная система фильтрации и интуитивно понятный интерфейс позволят быстро подобрать выгодный и простой в плане оформления продукт, не выходя из дома.

Поскольку проект Банки.ру давно сотрудничает с банком, всем клиентам, подавшим заявку с сайта, доступны особые условия обслуживания — разные варианты кешбэков, льготы. Также им предоставляется возможность участвовать в выгодных партнерских акциях.

Особенности

Повышенный спрос на карты банка объясняется следующими моментами:

• Изготавливаются в короткий срок и доступны всем совершеннолетним заказчикам, имеющим гражданство РФ. Для их оформления нужно иметь только паспорт.

• Стоимость выпуска, как и годового обслуживания, минимальная. Существуют особые тарифы, по условиям которых продукт можно получить бесплатно.

• Позволяют безопасно хранить деньги. Если кошелек с дебетовкой украли, карт-счет можно сразу заблокировать.

• Являются универсальными — на них можно зачислять пенсию, зарплату, стипендию, переводы от третьих лиц.

• Могут использоваться во время поездок за границу.

Для оформления заказа заполните электронную анкету и дождитесь, пока специалист финансовой организации свяжется с вами. Забрать готовое изделие вы сможете в филиале, находящемся недалеко от вашего дома или работы.