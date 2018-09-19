Справка Banki.ru

Банк создан на паевой основе в ноябре 1990 года на базе Кировского отделения Госбанка в Казани. С этого момента и по сей день финучреждение работает под наименованием «Заречье». Банк акционирован в апреле 1992 года. С октября 2004 года является участником системы страхования вкладов физических лиц. В марте 2013 года банк привлекался к административной ответственности за правонарушения, предусмотренные статьей 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и был оштрафован.

В конце 1990-х годов одним из акционеров кредитной организации стал Банк Москвы. К концу 1997 года состав крупнейших акционеров банка был представлен следующими казанскими компаниями, подконтрольными физическим лицам: АОЗТ «МАКО» (23,7% в уставном капитале банка), ООО «Трио» (22,5%) и ТОО «Хельга» (25,2%). В конце 1997 года к списку перечисленных акционеров добавился Казанский вертолетный завод (ОАО «КВЗ») с долей в 16% акций. После 1998 года прямая доля Банка Москвы (на тот момент АК «Московский муниципальный банк» — Банк «Москвы») в капитале банка «Заречье» увеличилась до 53,22%. Доля ПАО «КВЗ» составляла на тот период 16,33%, ООО «Трио» — 20,35%. В дальнейшем состав и доли основных участников банка менялись еще не раз, в частности, росла доля ПАО «КВЗ» и связанных с ним организаций, а доля Банка Москвы сокращалась. В 2010 году одним из акционеров кредитной организации стал Банк «Санкт-Петербург», который впоследствии полностью продал свою долю.

В настоящее время структура основных акционеров банка выглядит следующим образом: государственное ПАО «КВЗ»* напрямую контролирует 16,35%, связанные с ним структуры ООО «ТФК» и ООО «Оверсис» — 10,80% и 19,15% соответственно. Долями по 9,99% владеют ООО «Орелагропром» (конечные бенефициары — Сергей Бутов, Владимир Королев) и ЗАО «Орелагроюг» (бенефициары — граждане Республики Кипр Кристина Карагеорги, Афина Неофиту, Мариос Харциотис, гражданка Виргинских островов Эмилия Каралампус, Сергей Бутов, Виктор Нусенкис, Ольга Власова). Долей порядка 9,53% акций напрямую владеет председатель правления, член совета директоров Наталья Девятых, еще 9,2% принадлежит ООО «Корса» (Мария Бутова, Людмила Мечетная), 7,81% — Банку Москвы, 4,9% — ООО «Эндевер» (конечный бенефициар — Ольга Шмакова). На долю акционеров-миноритариев приходится 2,28% акций общества.

Головной офис АКБ «Заречье» находится в Казани. Там же расположены два дополнительных офиса. Кроме того, сеть банка включает в себя филиал в Орле, операционный офис в городе Ливны (Орловская область) и операционный офис в Москве. Численность персонала организации на 1 июля 2017 года составляла 168 человек. Собственная сеть банкоматов ограничена двумя устройствами на территории офисов банка в Казани.

Услуги банка для физических лиц включают в себя рублевые и валютные вклады, денежные переводы («Золотая Корона»), валютно-обменные операции, продажу драгоценных металлов, выпуск пластиковых карт (Visa, MasterCard Int.), аренду сейфовых ячеек, а также кредитование, хотя доля розничных ссуд на балансе банка минимальна. Корпоративным клиентам фининститут предлагает РКО, кредиты (в том числе для субъектов малого и среднего предпринимательства по программам МСП Банка), выдачу аккредитивов, валютный контроль, конверсионные операции, банковские ячейки и дистанционное обслуживание (система «Банк+»). В числе крупных клиентов банк отмечает ОАО «Шахта «Заречная», ООО «СельхозИнвест», ООО «Ливны Сахар», ООО «ЛивныИнтерТехнология», ООО «Коротыш» и ООО ТД «Орловский зерновой союз». Согласно данным промежуточной отчетности за первое полугодие 2017 года по МСФО, основной объем корпоративного кредитного портфеля приходится на следующие отрасли экономики: сельское хозяйство (55,4%), оптовая торговля (13,7%), операции с недвижимостью (13,6%) и производство пищевых продуктов (10,5%).

Объем нетто-активов кредитной организации увеличился с начала года на 2,4% (или 73,2 млн рублей), составив 3,1 млрд рублей на 01.03.2018.

Рост валюты баланса в первую очередь обусловлен притоком средств физических лиц, который привел к увеличению ресурсной базы банка. В активной части баланса вновь привлеченные средства были преимущественно направлены на увеличение объема прочих активов и выданных МБК.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения и отличается высокой зависимостью от средств физических лиц, доля которых на отчетную дату составила 49,2% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах увеличилась c 48,5% до 49,2%, при этом их номинальный объем увеличился на 60,3 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах увеличилась c 8,2% до 9,2%, при этом их номинальный объем увеличился на 35,7 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств от банков;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.03.2018 составил 1,2 млрд рублей, с начала года данный показатель сократился на 0,2% (или 2,4 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 39,2% и 60,8% соответственно. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 32,28% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью кредитного портфеля, которая на отчетную дату формирует 54% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.03.2018 составляют 61,3% и 38,7% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля совокупного кредитного портфеля сократилась c 54,5% до 54%, при этом их номинальный объем увеличился на 25 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет вложений в портфель ценных бумаг;

• доля выданных межбанковских кредитов увеличилась c 6,5% до 7,3%, при этом их номинальный объем увеличился на 30 млн рублей;

• доля высоколиквидных активов сократилась c 7,2% до 6,6%, при этом их номинальный объем сократился на 15,6 млн рублей;

• доля основных средств сократилась c 21,1% до 20,5%, при этом их номинальный объем сократился на 2,1 млн рублей;

• доля прочих активов увеличилась c 9,2% до 10,1%, при этом их номинальный объем увеличился на 36 млн рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 1,7 млрд рублей. С начала года его объем увеличился на 25 млн рублей (или 1,5%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 99,4%. Кредитный портфель преимущественно краткосрочный: доля кредитов, выданных на срок менее одного года, составляет 50,6%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю не изменился (0,7%). При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 2,6%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 1,5 млрд рублей (90% от величины кредитного портфеля). Банк отличается высоким уровнем концентрации кредитных рисков: на 01.07.2017 на семь крупнейших заемщиков приходилось более 73% совокупного кредитного портфеля.

На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-кредитором. Объем размещенных средств на 01.03.2018 составляет 231,2 млн рублей. На валютном рынке финучреждение проявляет умеренную активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 23,3 млрд рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 15,7 млн рублей. По итогам двух месяцев 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 525 тыс. рублей.

Совет директоров: Александр Лаврентьев (председатель), Николай Привалов, Наталья Девятых, Светлана Кондратова, Вячеслав Грудев.

Правление: Наталья Девятых (председатель), Артем Бутов, Игорь Рябов, Наталья Архипович (главный бухгалтер).

* Казанский вертолетный завод (КВЗ) ведет свою историю с 1940 года. С 2007 года является одним из основных производственных предприятий холдинга «Вертолеты России» (АО «Вертолеты России» принадлежит 99,62% акций КВЗ), входящего в структуру Госкорпорации Ростех. КВЗ выпускает современные модификации гражданских и военных вертолетов серии «Ми» и «Ансат», тесно сотрудничает с Московским вертолетным заводом имени М. Л. Миля в модернизации вертолетов марки «Ми». Продукция КВЗ производится как для российских, так и для иностранных государственных и коммерческих заказчиков. За всю историю существования предприятия было выпущено более 12 тыс. вертолетов.

Объем активов ПАО «КВЗ» и его дочерних предприятий по итогам трех кварталов 2017 года, согласно отчетности по РСБУ, составил 69,6 млрд рублей, выручка — 11,4 млрд рублей, чистый убыток — 2,4 млрд рублей.

Информационно-аналитический отдел Банки.ру

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Дата последнего изменения: 09.04.2018

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