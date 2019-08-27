Банк «Заречье» понизил ставки по трем рублевым вкладам. Доходность «Сберегательного» (на 400 и 540 дней) составит 7,1—7,3% (прежде — 7,5—7,7%), а «Инвестиционного» (на три года) — 7,5% годовых (вместо 7,7—7,9%). Проценты выплачиваются в конце срока.

«Накопительный» (на 430 дней) привлекается под 6,9% годовых (вместо 7,3%). Проценты ежемесячно капитализируются.

Минимальная сумма всех депозитов составляет 100 тыс. рублей. Пополнять можно вклады «Накопительный» и «Инвестиционный».

Кроме того, окончен прием средств во вклад «Сезонный».