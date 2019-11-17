Банк «Заречье» понизил ставки по трем вкладам в рублях.

«Верные друзья» (на 270 дней) оформляется под 7,1% годовых (вместо 7,2%). Проценты выплачиваются ежемесячно.

Депозит «Сберегательный» открывается на 400 дней под 6,9% годовых (ранее — на 400 и 540 дней под 6,9% и 7,1% годовых соответственно). Проценты выплачиваются в конце срока.

«Накопительный» (на 430 дней) привлекается под 6,6% годовых (прежде — под 6,7%). Проценты ежемесячно капитализируются. Возможны расходные операции.

Минимальная сумма вкладов составляет 100 тыс. рублей. Пополнять можно депозиты «Верные друзья» и «Накопительный».