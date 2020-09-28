Банк «Заречье» с 28 сентября ввел новые вклады — «Удобный» и «Классический».

Депозит «Удобный» открывается на 220 дней под 4,4% годовых. Минимальная сумма — 50 тыс. рублей. По вкладу предусмотрена возможность дополнительных взносов и расходных операций. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 2,5% годовых. Выплата процентов осуществляется ежемесячно на счет вклада до востребования.



Доходность «Классического» составит 4,9% годовых. Минимальная сумма — 100 тыс. рублей, срок — 390 дней. Пополнение счета и частичное снятие средств не допускаются. Проценты выплачиваются в конце срока. При досрочном расторжении договора в течение шести календарных месяцев со дня его оформления проценты выплачиваются по ставке 1% годовых.