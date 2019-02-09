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Дебетовые карты в Транскапиталбанке

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Транскапиталбанке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

9 дебетовых карт

Visa Classic — Транскапиталбанк (ТКБ)
Карта роста
Visa Classic
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 6% 0 - 690 нет
  • другое
Visa Classic — Транскапиталбанк (ТКБ)
Пенсионная
Visa Unembossed Non-Personalized , Visa Classic
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 5,5% 0 нет
  • другое
Мир Классическая — Транскапиталбанк
Пенсионная Мир
Мир Классическая
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 5,5% 0 нет нет
Visa Prepaid «Подарочная» — Транскапиталбанк
Подарочная (ТРЦ Европейский)
Visa Prepaid
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 нет нет
Visa Infinite — Транскапиталбанк
Премиальная
Visa Infinite
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 15 000 нет
  • для путешествий
  • другое
доллар США нет 300 нет
  • для путешествий
  • другое
евро нет 250 нет
  • для путешествий
  • другое
Mastercard Standard — Транскапиталбанк
Расчетная
Visa Classic , Mastercard Mass
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 690 нет
  • другое
доллар США нет 14 нет
  • другое
евро нет 12 нет
  • другое
Visa Gold — Транскапиталбанк
Расчетная Gold
Visa Gold , Mastercard Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 1 790 нет
  • другое
доллар США нет 36 нет
  • другое
евро нет 30 нет
  • другое
Мир Классическая — Транскапиталбанк
Расчетная Мир Классическая
Мир Классическая
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 690 нет нет
Мир Премиальная — Транскапиталбанк
Расчетная Мир Премиальная
Мир Премиальная
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 1 790 нет нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о дебетовых картах Транскапиталбанка

Оценка: 5 Не засчитана
Получал карту в банке в филиале Сергиев посада.Все понравилось ,вежливый персонал,все быстро ,побольше бы таких банков.Офис находиться удобно и очень все уютно ,видно сразу что все... Весь отзыв
Все отзывы
16 064

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