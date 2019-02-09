Оценка: Проверяется
Дебетовые карты в Транскапиталбанкеизменить банк
Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Транскапиталбанке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.
9 дебетовых карт
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|6%
|0 - 690
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|до 5,5%
|0
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|до 5,5%
|0
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|0
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|15 000
|нет
|
|доллар США
|нет
|300
|нет
|
|евро
|нет
|250
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|690
|нет
|
|доллар США
|нет
|14
|нет
|
|евро
|нет
|12
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|1 790
|нет
|
|доллар США
|нет
|36
|нет
|
|евро
|нет
|30
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|690
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|1 790
|нет
|нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Отзывы о дебетовых картах Транскапиталбанка
Оценка: 5
11 декабря 2018 г, при случайных обстоятельствах в момент внесения денег через устройство была замята и зажёвана купюра, а также осуществлен захват карты банкоматом. В этот же день... Весь отзыв
Оценка: 5 Не засчитана
Получал карту в банке в филиале Сергиев посада.Все понравилось ,вежливый персонал,все быстро ,побольше бы таких банков.Офис находиться удобно и очень все уютно ,видно сразу что все... Весь отзыв
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