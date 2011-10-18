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Дебетовые карты в Уралпромбанке

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Уралпромбанке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

12 дебетовых карт

Виртуальная
Visa Virtual (Virtuon)
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 50 нет нет
Дебетовая карта
Visa Instant Issue
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 0,1% 300 нет нет
Visa Gold — Уралпромбанк
Золотая карта
Visa Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 1% 3 000 нет нет
доллар США 0,5% 100 нет нет
евро нет 100 нет нет
Visa Classic — Уралпромбанк
Классическая карта
Visa Classic
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 0,1% 1 000 - 1 500 нет нет
доллар США 0,5% 35 нет нет
евро 0,1% 35 нет нет
Visa Classic «Клубная карта ХК «Трактор»» — Уралпромбанк
Клубная карта ХК Трактор
Visa Electron , Visa Instant Issue
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 0,1% 0 нет нет
Мир — Уралпромбанк
Мир
Мир
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 0,1% 1 000 нет нет
Мир — Уралпромбанк
Пенсионная
Мир
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 0,1% 0 нет нет
Visa Unembossed — Уралпромбанк
Предоплаченная
Visa Electron
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 500 нет нет
Предоплаченная Алмаз
Visa Electron
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 100 нет нет
Предоплаченная Родник
Visa Electron
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 100 нет нет
Visa Unembossed — Уралпромбанк
Предоплаченная Фокус
Visa Electron
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 100 нет нет
Visa Electron — Уралпромбанк
Электронная карта
Visa Electron
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 0,1% 500 нет нет
доллар США 0,5% 20 нет нет
евро 0,1% 20 нет нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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