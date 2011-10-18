

Дебетовые карты Гринкомбанка — одной из самых крупных банков России — пользуются у потребителей повышенным спросом. Их востребованность объясняется следующими характеристиками:

• для выпуска пластика нужно просто предъявить паспорт, заполнить анкету и написать заявление — никакие дополнительные справки не нужны;

• пользоваться продуктом удобно — он позволяет проводить безналичные расчеты, снимать деньги в банкомате, осуществлять конвертацию валют, оплачивать всевозможные услуги, получать заработную плату, пенсию, стипендию;

• дебетовка снижает риск потери денег — при ее утрате можно сразу произвести блокировку счета, что исключит списание средств третьими лицами;

• по многим тарифам предлагаются бонусы, кешбэки, возвращается определенный процент на остаток.

Если вы желаете заказать пластик, сделайте это на нашем сайте, не посещая офис финансовой организации. Просто нажмите на кнопку «Оформить карту» и заполните развернутую интернет-анкету.

Сервис Banki.ru через несколько секунд передаст форму на обработку специалистам. В течение суток они свяжутся с вами, чтобы обсудить нюансы предстоящего сотрудничества, рассказать об особенностях программы, сроке изготовления и месте получения.