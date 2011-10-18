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Дебетовые карты в Гринкомбанке

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Гринкомбанке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

3 дебетовые карты

Visa Classic — ГринКомБанк
Дебетовая
Visa Classic
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 750 нет нет
доллар США нет 25 нет нет
евро нет 25 нет нет
Visa Electron — ГринКомБанк
Дебетовая Electron
Visa Electron
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 150 нет нет
доллар США нет 5 нет нет
евро нет 4 нет нет
Visa Gold — ГринКомБанк
Дебетовая Gold
Visa Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 3 000 нет нет
доллар США нет 60 нет нет
евро нет 55 нет нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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