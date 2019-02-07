Обслуживание карты Тип карты Visa Platinum Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (payWave) Бонусы благотворительность отчисления в Благотворительный фонд поддержки семьи, защиты детства, материнства и отцовства «ОМК-Участие» из расчета: 5 руб. за каждую покупку из средств клиента Выпуск и обслуживание 90 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 300 руб. (5 долл./евро) Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 600 руб. (10 долл./евро) Дополнительная информация конвертация - по курсу банка, комиссия за трансграничные операции - 1% от суммы;

СМС-информирование - 60 руб. в месяц;

плата за неразрешенный овердрафт - 40% годовых;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 1 долл. (эквивалент) Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы благотворительная программа;

невысокая стоимость обслуживания;

карта с технологией PayWave Дата актуализации 07.02.2019 14:14 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.