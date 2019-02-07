Металлинвестбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
ОМК-Участие
Visa Platinum «ОМК — Участие» — Металлинвестбанк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 90 ₽
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Platinum
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (payWave)
Бонусы
- благотворительность
отчисления в Благотворительный фонд поддержки семьи, защиты детства, материнства и отцовства «ОМК-Участие» из расчета:
- 5 руб. за каждую покупку из средств клиента
Выпуск и обслуживание
90 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 300 руб. (5 долл./евро)
Снятие наличных в ПВН других банков
1,5%, мин. 600 руб. (10 долл./евро)
Дополнительная информация
- конвертация - по курсу банка, комиссия за трансграничные операции - 1% от суммы;
- СМС-информирование - 60 руб. в месяц;
- плата за неразрешенный овердрафт - 40% годовых;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 1 долл. (эквивалент)
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- благотворительная программа;
- невысокая стоимость обслуживания;
- карта с технологией PayWave
Дата актуализации
07.02.2019 14:14
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «ОМК-Участие» в 29 городах России
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Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Металлургический инвестиционный банк»
- Адрес
- 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 47, стр. 2
- Сайт
- www.metallinvestbank.ru
- Отделения и банкоматы
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