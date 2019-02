Справка Banki.ru

Банк создан в августе 1993 года в форме акционерного общества закрытого типа (АОЗТ) как отраслевой банк для обслуживания предприятий металлургической промышленности. Учредителями выступили крупнейшие предприятия металлургического комплекса РФ: «Северсталь», НЛМК, Челябинский металлургический комбинат и другие. К 1999 году контрольный пакет акций банка перешел к структурам нынешнего председателя совета директоров ОМК Анатолия Седых (ООО «А-Техноинвест», ООО «Ассоциация металлургов и инвесторов», ЗАО «Металлургическая страховая компания»). С августа 2005 года банк является участником системы страхования вкладов.

Фининститут входит в состав банковского холдинга, головной организацией которого является АО «ОМК-Сервис». В конце 2009 года ФАС удовлетворила ходатайство «ОМК-Сервиса» на покупку 80,43% акций Металлинвестбанка.

В июле 2013 года Металлинвестбанк провел реорганизацию дочернего ОАО «Белгородский промышленно-строительный банк» путем присоединения, а в сентябре 2014 года было также присоединено ЗАО «Большая Полянка» (сфера деятельности ─ капиталовложение в ценные бумаги).

На текущий момент конечными бенефициарами выступают Анатолий Седых (70%), Евгений Шевелев (18%), Валерий Анисимов (12%). Все бенефициары являются топ-менеджерами ОМК и совладельцами предприятий, входящих в нее.

Сеть подразделений, помимо головного офиса банка, насчитывает пять филиалов (Пермь, Выкса, Нижний Новгород, Новосибирск, Белгород — города, в которых расположены основные предприятия ОМК), а также 24 дополнительных офиса и 14 операционных офисов, расположенных в Москве, Московской области, Воронеже, Липецке, Казани, Пермском крае, Нижегородской области и Белгороде. Для держателей карт банка функционируют 44 собственных банкомата кредитной организации. Среднесписочная численность сотрудников банка на 1 апреля 2018 года — 991 человек.

Кредитная организация обслуживает более 6 тыс. корпоративных клиентов, включая предприятия ОМК, а также свыше 40 тыс. физических лиц (в основном по зарплатным проектам).

В число клиентов входят АО «Инженерный Центр ЕЭС», АО «Выксунский металлургический завод», АО «Чусовской металлургический завод», ОАО «Московский завод плавленых сыров «Карат», АО «Открытие Холдинг», ОАО «Московский металлургический завод «Серп и Молот», ПАО «Транснефть», АО «Трубодеталь», ОАО «Губахинский кокс», ЗАО «Микояновский мясокомбинат», АО «Торговый дом ГУМ» и др.

Помимо обслуживания крупных корпоративных клиентов, приоритетным направлением развития для банка является кредитование предприятий малого и среднего бизнеса. Согласно данным отчетности банка по МСФО за 2017 год, основной объем средств корпоративных клиентов приходился на следующие отрасли экономики: производство, в том числе металлургия, — 39,5%, оптовая и розничная торговля — 21,9%, финансовая и страховая деятельность — 12,4%.

Юридическим лицам доступно кредитование, банковские гарантии, инкассация, РКО, факторинг, операции с ценными бумагами, депозиты и векселя, зарплатные проекты, торговый эквайринг, система «Банк-Клиент» и др.

Частным лицам банк предлагает кредитование (потребительское, автокредитование, ипотеку, кредитные карты), линейку вкладов, банковские карты (Visa, MasterCard), аренду индивидуальных банковских сейфов, услуги интернет-банка METIB-online, продукты партнеров (страхование) и др.

Объем нетто-активов кредитной организации увеличился с начала года на 3,3% (или 2,5 млрд рублей), составив 79 млрд рублей на 01.04.2018.

Рост валюты баланса в первую очередь обусловлен притоком средств физических лиц, который привел к увеличению ресурсной базы банка. В активной части баланса вновь привлеченные средства были преимущественно направлены на увеличение объема совокупного кредитного портфеля и портфеля ценных бумаг.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения и отличается высокой зависимостью от средств физических лиц, доля которых на отчетную дату составила 46,3% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах увеличилась c 43,6% до 46,3%, при этом их номинальный объем увеличился на 3,2 млрд рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах сократилась c 21,9% до 16,7%, при этом их номинальный объем сократился на 3,6 млрд рублей;

• доля привлеченных от банков средств в пассивах увеличилась c 10,8% до 13,3%, при этом их номинальный объем увеличился на 2,7 млрд рублей;

• доля собственных выпущенных ценных бумаг в пассивах сократилась c 1,5% до 1,2%, при этом их номинальный объем сократился на 203,3 млн рублей.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.04.2018 составил 10,7 млрд рублей, с начала года данный показатель увеличился на 1,3% (или 134,1 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 13,5% и 86,5% соответственно. Стоит отметить, что в состав капитала включена субординированная задолженность, остаточная стоимость которой на отчетную дату составляет 1,8 млрд рублей. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется с запасом, составляя 12,59% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью кредитного портфеля, которая на отчетную дату формирует 47% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.04.2018 составляют 75,2% и 24,8% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель увеличилась c 44,3% до 47%, при этом их номинальный объем увеличился на 3,2 млрд рублей;

• доля вложений в портфель ценных бумаг увеличилась c 21,5% до 21,9%, при этом их номинальный объем увеличился на 795,3 млн рублей;

• доля выданных межбанковских кредитов сократилась c 9,1% до 6,3%, при этом их номинальный объем сократился на 2 млрд рублей;

• доля высоколиквидных активов увеличилась c 8% до 8,6%, при этом их номинальный объем увеличился на 662,6 млн рублей;

• доля прочих активов сократилась c 14,3% до 13,6%, при этом их номинальный объем сократился на 160,3 млн рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 37,1 млрд рублей. С начала года его объем увеличился на 3,2 млрд рублей (или 9,4%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 50,9%. Согласно данным промежуточной отчетности за I квартал 2018 года по РСБУ, основной объем корпоративных ссуд приходится на следующие отрасли экономики: оптовая и розничная торговля (56,8%), финансовое посредничество (19,4%) и обрабатывающие производства (12,2%). Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 87,6%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю сократился с 4,1% до 4%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 9,3%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 23,1 млрд рублей (62,3% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация работает в обе стороны. Объем размещенных средств на 01.04.2018 составляет 5 млрд рублей. Объем привлеченных средств на 01.04.2018 составляет 10,5 млрд рублей. На валютном рынке финучреждение проявляет высокую активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 2,3 трлн рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 1,2 млрд рублей. По итогам января — марта 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 197,9 млн рублей.

Совет директоров: Юлия Шхиянц (председатель), Наталья Алтунина, Татьяна Кузьмич, Наталья Еремина, Эдуард Степанцов.

Правление: Татьяна Кузьмич (председатель), Сергей Нестеров, Андрей Самсонов, Елена Сурикова, Селим Агарзаев, Маргарита Локтюхова, Евгений Ельский.

* «Объединенная металлургическая компания», основанная в 1992 году, является одним из крупнейших металлургических холдингов. Сегодня в состав компании входят такие крупные предприятия металлургической отрасли, как Выксунский металлургический завод (Нижегородская область), Альметьевский трубный завод (Татарстан), завод Трубодеталь (Челябинская область). Общая численность сотрудников предприятий ОМК превышает 31 тыс. человек. В числе основных клиентов можно отметить такие компании, как «Газпром», «ЛУКОЙЛ», «Роснефть», «Транснефть», ТНК-ВР, «Сургутнефтегаз», РЖД, General Electric, Samsung и др.

Информационно-аналитический отдел Банки.ру

Тел.: (495) 665-52-55 (доб. 489)

E-mail: balance@banki.ru