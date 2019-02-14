Пополняемый
Металлинвестбанк,
Металлинвестбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,40%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 181 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- капитализация
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
92 766 ₽
Ставка
6,4%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|181 день
|367 дней
|от 10 000 ₽
|6
|6,3
|от 1 400 000 ₽
|6,3
|6,4
|181 день
|367 дней
|от 1 000 $
|0,5
|1
|от 30 000 $
|0,7
|1,2
|181 день
|367 дней
|от 1 000 €
|0,1
|0,1
|от 30 000 €
|0,1
|0,1
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- ежемесячно
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
- 5000 рублей, 100 долларов/евро
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 04.02.2019 11:06
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пополняемый» в 29 городах России
12 194
Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Металлургический инвестиционный банк»
- Адрес
- 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 47, стр. 2
- Сайт
- www.metallinvestbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 250-97-97 — единая справочная служба
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|7,4
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|Доходный год
|7,23
|100 000 ₽
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|Пенсионный доход
|6
|5 000 ₽
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|Управляемый
|6
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