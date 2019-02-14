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Пополняемый

Металлинвестбанк,

Металлинвестбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,40%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 181 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • капитализация
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
92 766
Ставка
6,4%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
181 день 367 дней
от 10 000 ₽ 6 6,3
от 1 400 000 ₽ 6,3 6,4
181 день 367 дней
от 1 000 $ 0,5 1
от 30 000 $ 0,7 1,2
181 день 367 дней
от 1 000 € 0,1 0,1
от 30 000 € 0,1 0,1
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежемесячно
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • 5000 рублей, 100 долларов/евро
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
04.02.2019 11:06
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пополняемый» в 29 городах России
12 194
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Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Металлургический инвестиционный банк»
Адрес
119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 47, стр. 2
Сайт
www.metallinvestbank.ru
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Телефоны
8 800 250-97-97 — единая справочная служба

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Название Макс. ставка, % Мин. сумма
Максимальный доход (в конце срока) 7,6 10 000 ₽ Посмотреть
Максимальный доход (ежемесячно) 7,4 10 000 ₽ Посмотреть
Доходный год 7,23 100 000 ₽ Посмотреть
Пенсионный доход 6 5 000 ₽ Посмотреть
Управляемый 6 1 400 000 ₽ Посмотреть
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