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Вклады ОТП Банка

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Выгодные процентные ставки по рублевым и валютным депозитам физическим лицам, все виды вкладов ОТП Банка можно открыть в отделениях или оставить заявку онлайн

11 вкладов
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 5,3% 1 400 000 366 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
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Доллар США 0,9% 300 181 день
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 8,5% 50 000 366 дней
  • выплата процентов в конце срока
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,2% 100 000 183 дня
  • выплата процентов в конце срока
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,8% 100 000 181 день
  • выплата процентов в конце срока
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Доллар США 2,25% 300 181 день
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,1% 100 000 181 день
  • выплата процентов в конце срока
  • возможно пополнение
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Доллар США 2,15% 300 181 день
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,6% 30 000 366 дней
  • выплата процентов в конце срока
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,35% 1 500 000 366 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
  • возможно пополнение
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Доллар США 2,6% 50 000 366 дней
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,5% 100 000 181 день
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
  • возможно пополнение
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Доллар США 1,95% 300 181 день
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6% 30 000 000 366 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
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Доллар США 1,5% 500 000 366 дней
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,6% 30 000 366 дней
  • выплата процентов в конце срока
  • возможно пополнение
Подробнее
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,1% 15 000 000 549 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
  • возможно пополнение
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Доллар США 1,95% 50 000 732 дня
Все ставки
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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Вклады ОТП Банка

Вклады ОТП Банка помогут не только сохранить, но и приумножить ваши сбережения. На странице ОТП Банка вы сможете увидеть проценты по вкладам, предлагаемые им сегодня. Подробно изучите информацию по условиям депозитов для физических лиц и действующим по ним процентным ставкам и выберите самые выгодные для вас. Советуем обратить внимание на возможность открытия и дальнейшего управления вашим вложением онлайн. Процентные ставки по таким депозитам могут оказаться выгоднее, нежели по открываемым в офисе. Все срочные вклады застрахованы государством. В случае наступления страхового случая гражданам гарантированно выплачивается возмещение по депозитам, объем которых в совокупности не превышает 1,4 млн. рублей в одном банке.