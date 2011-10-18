Выгодные процентные ставки по рублевым и валютным депозитам физическим лицам, все виды вкладов ОТП Банка можно открыть в отделениях или оставить заявку онлайн
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|5,3%
|1 400 000
|366 дней
|
|Доллар США
|0,9%
|300
|181 день
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|8,5%
|50 000
|366 дней
|
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|6,2%
|100 000
|183 дня
|
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|6,8%
|100 000
|181 день
|
|Доллар США
|2,25%
|300
|181 день
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|6,1%
|100 000
|181 день
|
|Доллар США
|2,15%
|300
|181 день
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|7,6%
|30 000
|366 дней
|
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|7,35%
|1 500 000
|366 дней
|
|Доллар США
|2,6%
|50 000
|366 дней
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|6,5%
|100 000
|181 день
|
|Доллар США
|1,95%
|300
|181 день
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|6%
|30 000 000
|366 дней
|
|Доллар США
|1,5%
|500 000
|366 дней
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|7,6%
|30 000
|366 дней
|
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|7,1%
|15 000 000
|549 дней
|
|Доллар США
|1,95%
|50 000
|732 дня
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|Ставка в рублях
|9%
|Срок
|300 дней
|Ставка в рублях
|7,6%
|Срок
|от 395 дней
|Ставка в рублях
|8,3%
|Ставка в долларах
|4,05%
Вклады ОТП Банка помогут не только сохранить, но и приумножить ваши сбережения. На странице ОТП Банка вы сможете увидеть проценты по вкладам, предлагаемые им сегодня. Подробно изучите информацию по условиям депозитов для физических лиц и действующим по ним процентным ставкам и выберите самые выгодные для вас. Советуем обратить внимание на возможность открытия и дальнейшего управления вашим вложением онлайн. Процентные ставки по таким депозитам могут оказаться выгоднее, нежели по открываемым в офисе. Все срочные вклады застрахованы государством. В случае наступления страхового случая гражданам гарантированно выплачивается возмещение по депозитам, объем которых в совокупности не превышает 1,4 млн. рублей в одном банке.