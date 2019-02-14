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Максимальный доход (в конце срока)

Металлинвестбанк,

Металлинвестбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,60%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 31 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • льготное расторжение
Вклад
Доход
Мой доход
764
Ставка
7,6%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
31 день 91 день 181 день 367 дней 740 дней 1100 дней
от 10 000 ₽ 4,5 6 7 7,6 7 7
от 1 400 000 ₽ 4,8 6,3 7 7,6 7,2 7
от 50 000 000 ₽ 5,1 6,6 7,1 7,6 7,3 7,1
31 день 91 день 181 день 367 дней 740 дней 1100 дней
от 1 000 $ 0,3 0,8 1,3 0,8 0,8
от 30 000 $ 0,5 1 1,5 1 1
от 500 000 $ 0,5 1 2,7 2,8 2,9
31 день 91 день 181 день 367 дней 740 дней 1100 дней
от 1 000 € 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
от 30 000 € 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
  • для вкладов, открытых на срок 367, 740, 1100 дней, при нахождении средств во вкладе свыше 182 дней, проценты начисляются исходя из 1/2 ставки, установленной по вкладу
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
05.02.2019 11:03
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Максимальный доход (в конце срока)» в 29 городах России
28 628
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Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Металлургический инвестиционный банк»
Адрес
119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 47, стр. 2
Сайт
www.metallinvestbank.ru
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Телефоны
8 800 250-97-97 — единая справочная служба

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