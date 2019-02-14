для вкладов, открытых на срок 367, 740, 1100 дней, при нахождении средств во вкладе свыше 182 дней, проценты начисляются исходя из 1/2 ставки, установленной по вкладу
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
05.02.2019 11:03
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Максимальный доход (в конце срока)» в
29 городах России