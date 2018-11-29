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Потребительские кредиты Металлинвестбанка

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Выгодные процентные ставки по потребительским кредитам наличными в Металлинвестбанке, все предложения по кредитованию физических лиц, оформление заявки онлайн

7 потребительских кредитов
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль 11,80% до 2 000 000 7 лет
  • обеспечение не требуется
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - от 3 до 5 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль 10,80% до 2 000 000 3 года
  • обеспечение не требуется
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - от 3 до 5 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль 12,80% до 600 000 3 года
  • обеспечение не требуется
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - от 3 до 5 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль 14,30% до 1 500 000 5 лет
  • требуется обеспечение
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - от 3 до 5 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль 16,30% до 299 000 5 лет
  • обеспечение не требуется
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - от 3 до 5 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль 10,80% до 3 000 000 1 год
  • обеспечение не требуется
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - от 3 до 5 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль 10,80% до 2 000 000 3 года
  • обеспечение не требуется
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - от 3 до 5 дней
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы

Оценка: 5 Не засчитана
В июле 2016 года обратились с вопросом о ипотеке, сразу же нам помог менеджер Дмитрий Калинин, такой отдачи и помощи не было ни в одном банке. Шикарные менеджеры, с документами... Весь отзыв
Оценка: 5 Не засчитана
Хотелось бы оставить благодарность Металлинвестбанку и в частности менеджеру Гречанику Александру за его профессионализм, внимательность и заинтересованность в помощи клиентам... Весь отзыв
Все отзывы
Кредитный калькулятор в Металлинвестбанке
16 093

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Металлинвестбанк кредит

На Банки.ру пользователь может ознакомиться с полными условиями по потребительским кредитам в Металлинвестбанке, включая ставки и основные параметры, влияющие на устанавливаемый банком процент, комиссии, требования к заемщику и необходимые документы, включая справки, подтверждающие доход заемщика (некоторые программы позволяют получить кредит без справок). По отдельным ссудам предусмотрена возможность подачи онлайн-заявки через Банки.ру: в первую очередь речь идет о кредитах наличными (на любые цели). Целевые займы в большинстве случаев оформляются в местах продаж и не требуют предварительной подачи заявки, но бывают исключения. Прежде чем взять кредит Металлинвестбанка, мы рекомендуем ознакомиться со всеми условиями, а также произвести предварительный расчет графика платежей при помощи любого размещенного в Интернете кредитного калькулятора либо уточнить ориентировочный размер ежемесячного платежа в колл-центре банка.

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