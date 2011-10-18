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Выгодные процентные ставки по потребительским кредитам наличными в Новобанке, все предложения по кредитованию физических лиц, оформление заявки онлайн

2 потребительских кредита

На неотложные нужды с обеспечением Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности Российский рубль 17,50% до 3 000 000 3 года требуется обеспечение

требуется подтверждение дохода

срок рассмотрения заявки - до 5 дней На неотложные нужды без обеспечения Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности Российский рубль 17,50% до 3 000 000 3 года обеспечение не требуется

требуется подтверждение дохода

срок рассмотрения заявки - до 5 дней

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.