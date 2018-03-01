Справка Banki.ru

Банк был учрежден в январе 1991 года на базе Областного управления Промстройбанка как «Новгородский универсальный коммерческий банк «Новобанк». Первыми акционерами банка выступили более 130 предприятий Великого Новгорода. Во время кризиса 1998 года банк столкнулся с финансовыми трудностями, потерей ликвидности. Финансовую помощь банку оказало АО «Боровичский комбинат огнеупоров», которое к февралю 1999 года выкупило контрольный пакет акций финучреждения. К маю 1999 года банк полностью погасил задолженность перед своими клиентами, восстановил платежеспособность. В декабре 2004 года банк вошел в систему страхования вкладов физических лиц. В марте 2016 года организационно-правовая форма была изменена на ПАО.

Согласно раскрываемой информации, акционерами банка в настоящее время выступают совладельцы АО «Боровичский комбинат огнеупоров», член совета директоров Александр Новиков (13,50%), Валентина Козырбаева (12,98%), председатель совета директоров Владимир Можжерин (10,53%), член совета директоров и председатель правления Галина Салагина (9,95%), Сергей Кабаргин (9,82%), члены совета директоров Виктор Мигаль (9,41%) и Вячеслав Сакулин (7,27%), Дмитрий Ермолычев (5,56%), Людмила Соловьева (4,21%), Сергей Васильев и Евгений Штерн (по 2,48%), Виктор Филин (2,25%), Эмма Панфилова (1,31%). На долю акционеров-миноритаев приходится 8,25% акций банка. Владимир Можжерин является генеральным директором «Боровичского комбината огнеупоров»*, а также депутатом Новгородской областной думы.

Через акционеров банк связан со строительным холдингом «Титан-2»**, Валентина Козырбаева и Дмитрий Ермолычев являются совладельцами АО ФК «Титан-Инвест», а Сергей Кабаргин входит в состав совета директоров холдинга. Дмитрий Ермолычев ранее являлся совладельцем АО «Первоуральскбанк».

Сеть обслуживания банка насчитывает семь дополнительных офисов, расположенных в домашнем регионе, а также два операционных офиса. Списочная численность персонала на 1 июля 2017 года составляла 188 сотрудников. Собственная сеть банкоматов насчитывает 38 устройств.

Частным лицам банк предлагает расчетно-кассовое обслуживание, линейку вкладов, переводы без открытия счета и по системам Contact, UNIStream, Blizko, «Золотая Корона», индивидуальные банковские сейфы, собственные банковские карты «Новгородская монета» и MasterCard, потребительское кредитование, ипотеку, автокредитование, интернет-банкинг, операции с ценными бумагами (доверительное управление, операции с векселями), а также операции с иностранной валютой.

Юридическим лицам доступны услуги РКО (в том числе валютные операции), операции с ценными бумагами, классическое кредитование, кредитная линия, овердрафт, лизинг, депозиты, факторинг, банковские гарантии, интернет-банкинг, кредитные карты (MasterCard), (доверительное управление, операции с векселями) и индивидуальные банковские сейфы.

Объем нетто-активов кредитной организации увеличился с начала года на 3,1% (или 205,5 млн рублей), составив 6,9 млрд рублей на 01.03.2018.

Рост валюты баланса в первую очередь обусловлен притоком средств юридических лиц, который привел к увеличению ресурсной базы банка. В активной части баланса вновь привлеченные средства были преимущественно направлены на увеличение объема высоколиквидных активов и прочих активов.

Структура пассивов кредитной организации удовлетворительно диверсифицирована по источникам привлечения и отличается высокой зависимостью от средств физических лиц, доля которых на отчетную дату составила 44,9% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах сократилась c 45,4% до 44,9%, при этом их номинальный объем увеличился на 61,6 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах увеличилась c 30,5% до 30,7%, при этом их номинальный объем увеличился на 74,7 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств от банков;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.03.2018 составил 1,5 млрд рублей, с начала года данный показатель увеличился на 4,1% (или 58,1 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 21,2% и 78,8% соответственно. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 38,84% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью выданных межбанковских кредитов, которая на отчетную дату формирует 35,6% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.03.2018 составляют 66,3% и 33,7% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля совокупного кредитного портфеля сократилась c 20,8% до 20,6%, при этом их номинальный объем увеличился на 24,9 млн рублей;

• доля вложений в портфель ценных бумаг увеличилась c 14,7% до 15%, при этом их номинальный объем увеличился на 51,4 млн рублей;

• доля выданных межбанковских кредитов сократилась c 48% до 35,6%, при этом их номинальный объем сократился на 756,9 млн рублей;

• доля высоколиквидных активов увеличилась c 7,9% до 14,3%, при этом их номинальный объем увеличился на 457,6 млн рублей;

• доля основных средств сократилась c 6,1% до 5,6%, при этом их номинальный объем сократился на 20,3 млн рублей;

• доля прочих активов увеличилась c 2,4% до 8,9%, при этом их номинальный объем увеличился на 448,7 млн рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 1,4 млрд рублей. С начала года его объем увеличился на 24,9 млн рублей (или 1,8%). Пример примерно поровну представлен розничными и корпоративными кредитами. Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 93,1%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю сократился с 4,2% до 4%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 8,4%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 2,7 млрд рублей (189% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-кредитором. Объем размещенных средств на 01.03.2018 составляет 2,5 млрд рублей, при этом вся сумма размещена на депозите в ЦБ РФ. На валютном рынке финучреждение проявляет умеренную активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 33,5 млрд рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 151,2 млн рублей. По итогам двух месяцев 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 46,9 млн рублей.

Совет директоров: Владимир Можжерин (председатель), Виктор Антюфеев, Владимир Гавриков, Владимир Лебедев, Анатолий Можжерин, Викторь Мигаль, Александр Новиков, Вячеслав Сакулин, Галина Салагина.

Правление: Галина Салагина (председатель), Татьяна Макарова, Дмитрий Горячев, Елена Соловых (главный бухгалтер), Алексей Салагин.

* АО «Боровичский комбинат огнеупоров» начиная с 1857 года специализируется на изготовлении огнеупорных материалов и изделий на основе каолиновой глины. Выпускаемая комбинатом продукция используется в атомной энергетике, машиностроении, нефтегазовой отрасли, стекольной промышленности, теплоэнергетике, цветной и черной металлургии. Основными потребителями продукции завода, являются ОАО «Сургутнефтегаз», ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат», ПАО «Северсталь», ОАО «Газпромнефть», ОАО «ОМК-Сталь», АО «ВТЗ», АО «Русал», ПАО «Мечел», предприятия, входящие в «Евразхолдинг» и «Евроцементресурс», ПАО «Лукойл», ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ПАО ГМК «Норильский никель».

** Строительный холдинг «Титан-2» образован в 1995 году на базе МСУ-90 и МСУ-32, осуществлявших строительство Ленинградской АЭС с 1968 по 1981 года. Сегодня холдинг объединяет десять организаций, которые ведут сооружение объектов ядерной и тепловой энергетики, нефтегазовой и химической промышленности, строят аэродромы, причалы, жилые комплексы и дороги. География проектов холдинга охватывает несколько регионов Российской Федерации, а также Украину, Литву, Эстонию и Иран.

Информационно-аналитический отдел Банки.ру

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