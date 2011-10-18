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Вклады Новобанка

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Выгодные процентные ставки по рублевым и валютным депозитам физическим лицам, все виды вкладов Новобанка можно открыть в отделениях или оставить заявку онлайн

6 вкладов
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6% 1 000 360 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • возможно пополнение
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,1% 30 000 120 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • возможно пополнение
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,2% 100 000 735 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • возможно пополнение
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Доллар США 0,9% 300 367 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • возможно пополнение
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Евро 0,35% 300 367 дней
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,4% 5 000 000 360 дней
  • выплата процентов в конце срока
  • капитализация процентов ежемесячно
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Доллар США 0,3% 50 181 день
  • выплата процентов ежемесячно
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
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Евро 0,1% 50 181 день
Все ставки
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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Вклады Новобанка

Вклады Новобанка — отличный выбор, удовлетворяющий потребностям самой взыскательной аудитории. Проценты по вкладам Новобанка не разочаруют вас! Срочный вклад — это не только надежное средство хранения, но и средство приумножения накоплений, т. к. процентные ставки зачастую превышают инфляцию. В продуктовых линейках российских банков представлены вклады для физических лиц на любой вкус: с капитализацией и без, с возможностью пополнения и частичного снятия, с различной периодичностью выплаты процентов. Сервис Банки.ру поможет вам найти депозиты с высокими процентными ставками, подобрать продукты с выгодными условиями досрочного расторжения или с возможностью частичного снятия и т. д. Заключить договор об открытии вклада можно в отделении банка, а ряд кредитных организаций предоставляют возможность подачи заявки онлайн с последующим выездом банковского специалиста для оформления документов.

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