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Курсы валют Фора-Банка в Москве

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Курсы обмена наличной валюты, установленные банком «Фора-Банк» на сегодня.

Обменные пункты Официальные курсы банка
Валюта: Доллар и евро
Название
USD
Покупка
Продажа
EUR
Покупка
Продажа
Время обновления
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.
Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий банк «Фора-Банк»
Адрес
119021, г. Москва, бул. Зубовский, д. 25
ОГРН
1027739553764
Сайт
www.forabank.ru
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 43
Банкоматы 36
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Телефоны
(495) 775-65-55
8 800 100-98-89 — единая справочная служба

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