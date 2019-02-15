Курсы валют Фора-Банка в Москвеизменить город
Курсы обмена наличной валюты, установленные банком «Фора-Банк» на сегодня.
Обменные пункты Официальные курсы банка
Валюта
Название
USD
Покупка
Продажа
EUR
Покупка
Продажа
Время обновления
Обменные пункты не найдены
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.
|Код
|Единиц
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|USD
|1
|Доллар США
|65,70
|67,40
|15.02.2019 20:15
|EUR
|1
|Евро
|74,20
|75,90
|15.02.2019 20:51
|GBP
|1
|Фунт стерлингов Соединенного королевства
|84,50
|86,50
|15.02.2019 20:51
|CHF
|1
|Швейцарский франк
|65,50
|67,10
|15.02.2019 16:55
Курсы валют указаны для головного офиса банка. В структурных подразделениях банка значения курсов иностранных валют могут отличаться от значений, указанных для головного офиса. Курсы меняются в течение дня. Уточняйте информацию у сотрудников банка по контактным телефонам структурных подразделений.
Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий банк «Фора-Банк»
- Адрес
- 119021, г. Москва, бул. Зубовский, д. 25
- ОГРН
- 1027739553764
- Сайт
- www.forabank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
(495) 775-65-558 800 100-98-89 — единая справочная служба
Предложения Фора-Банка
- Кратко
- Подробно
Потребительские кредиты
Вклады
Ипотека
Кредитные карты
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Локо-Банкдо 14% годовых по программе «Капитал в плюс»
Ставка в рублях 9% Срок 300 дней
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 7,4% Ставка в долларах 3,75%
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4%
476 825
Курсы валют в городах
Баннер показывается только незарегистрированным пользователям. Войти или Зарегистрироваться