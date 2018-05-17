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Ипотека в Фора-Банке

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Процентные ставки и условия по кредитному продукту

6 ипотечных кредитов
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
11% до 100 000 000 ₽ 25 лет 20%
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
11% до 100 000 000 ₽ 25 лет 15%
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
от 13,75% до 10 000 000 ₽ 15 лет -
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
11% до 100 000 000 ₽ 25 лет -
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
11% до 100 000 000 ₽ 25 лет 15%
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
11% до 100 000 000 ₽ 25 лет -
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы об ипотечных кредитах Фора-Банка

Оценка: 5 Не засчитана
Многолетнее сотрудничество с коллективом именно этого отделения привело к возможности проводить уникальные сделки с недвижимостью по новым креативным схемам. Можно сравнивать... Весь отзыв
Оценка: 5 Не засчитана
Спасибо. Очень грамотные и вежливые сотрудники. Одобрили быстро, всего 2 дня. Договор сделали без ошибок. Отвечали на вопросы вежливо, без раздражения. Все очень подробно объяснили... Весь отзыв
Все отзывы
19 257

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Фора-Банк ипотека

При уровне современных цен на жилье позволить купить себе квартиру или дом может далеко не каждый. Для граждан со средним уровнем дохода накопление необходимой суммы может растянуться на 10–15 лет. Многие не готовы ждать так долго, и оптимальным решением в этом случае будет ипотека в Фора-Банке. Рассчитав с помощью специального калькулятора основные условия кредитования: годовой процент, сумму ежемесячного платежа, переплату по кредиту за весь срок, потенциальный заемщик может подобрать ипотечную программу исходя из своих финансовых возможностей. При выборе программы следует также обратить внимание на минимальный первоначальный взнос, требуемый банком. В качестве первоначального взноса банки могут принимать сумму материнского капитала. Также популярны сейчас онлайн-заявки на кредит, которые можно подать на сайте банка или иных информационных ресурсах. С их помощью заемщик может получить предварительное решение по кредиту, не выходя из дома. Заемщику следует учитывать, что взять ипотеку можно, если размер ежемесячного платежа по кредиту не превышает, как правило, 50–60% от среднемесячного дохода заемщика. За редким исключением банки допускают соотношение платежа и дохода на уровне 70–80%.

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