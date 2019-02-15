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Курс фунта стерлингов Соединенного королевства в Москве

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Выгодный курс покупки/продажи фунта стерлингов Соединенного королевства в Москве на сегодня. Найдите лучший курс обмена фунта стерлингов Соединенного королевства в банках Москвы.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в обменных пунктах Москвы
покупка продажа
GBP
85,39
рублей за фунт стерлингов Соединенного королевства
85,10
Байкалинвестбанк - Московский филиал
БайкалИнвестБанк
86,00
Джей энд Ти Банк - ДО "Таганский"
Джей энд Ти Банк
Обменные пункты Официальные курсы банков
Название
GBP
Покупка
Продажа
Время обновления
Байкалинвестбанк - Московский филиал
85,10
86,00
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15.02.2019 10:33 
Эс-Би-Ай Банк (бывш. ЯР-Банк) - Центральный офис
85,05
86,00
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15.02.2019 10:39 
Внешфинбанк - ДО "Московский"
еще 2 обменных пункта
85,00
86,30
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15.02.2019 10:39 
Внешфинбанк - ККО "Столичный"
85,00
86,30
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15.02.2019 10:39 
Внешфинбанк - ДО "Центральный"
85,00
86,30
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15.02.2019 10:39 
Далена Банк - Центральный офис
еще 1 обменный пункт
85,00
86,50
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15.02.2019 10:40 
Далена Банк - Офис «Таганский»
85,00
86,50
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15.02.2019 10:40 
Джей энд Ти Банк - ДО "Таганский"
85,00
86,00
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15.02.2019 10:40 
Фора-Банк - Центральный офис
84,55
86,50
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15.02.2019 10:40 
«Норвик Банк — Москва»
84,40
86,50
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15.02.2019 10:40 
ДО «Краснопресненское» Ф-ла «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк»
еще 3 обменных пункта
84,00
87,00
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15.02.2019 10:39 
ЦО Филиала "Корпоративный" ПАО"Совкомбанк"
84,00
87,00
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15.02.2019 10:39 
ДО «Красносельское» Ф-ла «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк»
84,00
87,00
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15.02.2019 10:39 
ДО «Долгоруковское» Ф-ла «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк»
84,00
87,00
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15.02.2019 10:39 
НС Банк -ДО "На Курской"
83,98
86,59
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15.02.2019 10:39 
ДО "Смоленский" Ф-ла Центральный ПАО Банка "ФК Открытие"
83,28
87,49
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15.02.2019 10:39 
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.

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