Курсы валют в Казаниизменить город
Выгодные курсы обмена наличной валюты в Казани. Лучшие курсы валют в банках Казани на сегодня.
Валюта
|Курс ЦБ
|Лучшие курсы в обменных пунктах Казани
|покупка
|продажа
|USD
|
66,54
рублей за доллар США
|
66,61
Финам Банк - ККО в г. Казань
Финам Банк
|
66,79
Финам Банк - ККО в г. Казань-2
Финам Банк
|EUR
|
75,05
рублей за евро
|
75,11
Финам Банк - ККО в г. Казань-2
Финам Банк
|
75,30
Финам Банк - ККО в г. Казань-2
Финам Банк
Обменные пункты Официальные курсы банков
Название
USD
Покупка
Продажа
EUR
Покупка
Продажа
Время обновления
Интересное предложение
66,49
66,89
75,00
75,39
Финам Банк - ККО в г. Казань
еще 1 обменный пункт свернуть
66,61
66,79
75,11
75,30
Показать телефон
15.02.2019 15:02
66,61
66,79
75,11
75,30
Показать телефон
15.02.2019 15:02
"Банк Казани" - ДО "Петербургская", Петербургская, 86А
еще 8 обменных пунктов свернуть
66,49
66,89
75,00
75,39
66,49
66,89
75,00
75,39
66,49
66,89
75,00
75,39
66,49
66,89
75,00
75,39
66,49
66,89
75,00
75,39
66,49
66,89
75,00
75,39
66,49
66,89
75,00
75,39
66,49
66,89
75,00
75,39
66,49
66,89
75,00
75,39
66,30
67,10
74,80
75,70
"АК БАРС" Банк - ДО "Казанский № 38"
еще 3 обменных пункта свернуть
66,16
67,04
74,69
75,55
66,16
67,04
74,69
75,55
66,16
67,04
74,69
75,55
66,16
67,04
74,69
75,55
65,74
67,55
74,21
76,22
Обменные пункты не найдены
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.
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