Турецкая лира – официальная валюта Турецкой Республики. Кроме того, она служит также официальной валютой Турецкой Республики Северный Кипр, признанной исключительно Турцией. Банковский код - TRY. 1 лира равна 100 курушам. Номиналы действующих банкнот: 200, 100, 50, 20, 10, 5 лир. Монеты: 1 лира, 50, 25, 10, 5, 2 и 1 куруш.

На лицевой стороне всех турецких банкнот размещается портрет Мустафы Кемаля Ататюрка, основателя и первого президента Турции, под руководством которого была упразднена власть султана и провозглашена республика. На оборотной стороне банкноты в 5 лир изображены турецкий историк XX века Сайылы Айдын и схема Солнечной системы, структура атома и фрагмент цепочки ДНК; на 10 лирах – турецкий математик XX столетия Джахид Арф и формула его теоремы; на 20 лирах – архитектор конца XIX - начала XX века Мимар Ахмет Кемаледдин-бей и спроектированное им здание Университета Гази, а также геометрические фигуры; на 50 лирах – писательница, считающаяся первой романисткой в исламском мире, Фатма Алийе Топуз и изображения книг, а также стопок исписанной бумаги; на 100 лирах - портрет турецкого музыканта конца XVII – начала XVIII века Бухуризаде Итри, сидящая фигура персо-таджикского поэта XIII века Руми, музыкальные инструменты, нотные знаки; на 200 лирах – основатель турецкого стихосложения, поэт конца XIII - начала XIV века Юнус Эмре.

На аверсе турецких монет отпечатан портрет Ататюрка, на реверсе – номинал, орнамент и год чеканки. Единственное исключение составляет монета достоинством 50 курушей: на ней - висячий мост, достопримечательность Стамбула.

История денежного обращения Турции восходит ко временам Османской Империи, просуществовавшей с 1299 по 1922 год. Древние монеты выпускались султанами и несли на себе их имена, но не портреты - в соответствии с исламской традицией. При этом в лучшие времена допускался выпуск собственных денежных знаков на покоренных территориях. Однако к концу XIX века империя пришла в упадок и распалась. К этому времени в 1875 году страна оказалась в состоянии дефолта перед западными государствами-кредиторами.

В Первой мировой войне Турция принимала участие на стороне Германии. Последствия поражения оказались катастрофическими, и в 1923 году в результате войны за независимость Турция была провозглашена республикой, а власть султаната упразднили. На смену денежной единице Османской Империи курушу пришла турецкая лира.

До 1966 года она была привязана к доллару по курсу 1 к 9. Однако после 1970 года пережила целый ряд девальваций, и в 1980-м году курс составлял 90 лир за доллар, в 1988-м – 1 300 лир, в 1995-м – 45 тыс., а в 2001-м - уже 1,65 млн.

В 2005 году в Турции прошла денежная реформа: лира пережила деноминацию, в результате которой с банкнот убрали шесть нулей.

На весну 2012 года за 1 доллар США можно купить приблизительно 1,78-1,80 турецкой лиры, за 1 евро - 2,35 лиры. 1 лира стоит 16,40-16,50 рубля. При этом торговля новой турецкой лирой активно ширится на рынке Forex наравне с валютами других развивающихся стран, стремящихся к либерализации экономики.

Руководство Турции придерживается принципов свободной торговли, сокращается государственное участие, несмотря на тяжелые последствия мирового финансового кризиса. В целом Анкара на протяжении многих лет стремится к экономической интеграции со странами Европы, и вложения в Турцию по праву могут быть интересными для инвесторов.

Так как курс лиры не всегда стабилен, при поездках в Турецкую Республику рекомендуется брать с собой доллары или евро, которые можно обменять на местную валюту в многочисленных обменных пунктах, банках или в отделениях местной почты.