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Курс индийской рупии

Динамика курса индийской рупии (INR) к доллару, евро, за месяц и год. График изменений курса валюты индийской рупии за сегодня и прогноз на завтра.

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INR
93,71
рубля за 100 индийских рупий
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Динамика курса индийской рупии, за 100 INR

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Кросс-курсы индийской рупии на 15 февраля 2019 года

USD
EUR
KZT
CNY
UAH
GBP
CHF
JPY
100 INR 1,41 1,25 531,43 9,53 38,16 1,10 1,42 156,42

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Информация о индийской рупии

Коды и символы

Буквенный код Цифровой код Символ
INR 356

Страны обращения

Индия

Историческая справка

Индийская рупия – валюта Республики Индия. Банковский код INR. Одна рупия равна 100 пайсам. Номиналы действующих банкнот: 2 000, 500, 100, 50, 20, 10 и 5 рупий. Монеты: 10, 5, 2 и 1 рупия. До сих пор считаются также законным платежным средством монеты достоинством в 50, 25, 20 и 10 пайс, но они практически не используются.

Последняя серия банкнот Индии полностью посвящена Махатме Ганди – лидеру движения за независимость страны от Великобритании, стороннику метода ненасильственного сопротивления в борьбе за преобразования в обществе. Его портрет украшает лицевую сторону всех банкнот от 5 до 2 000 рупий. Например, на обороте 500 рупий – иллюстрация одного из эпизодов мирной борьбы Махатмы Ганди против колониальных налогов, так называемый Соляной поход – шествие в знак протеста против налога на соль, объединившее в течение 1930 года десятки тысяч индусов. Банкноты в 1000 рупий в начале 2017 года вышли из оборота.

На аверсе индийских монет изображен национальный герб Республики Индия – капитель колонны царя Ашоки, правившего страной в III веке до н. э., с тремя львами, смотрящими в разные стороны. На лицевой стороне – номинал, название страны и год чеканки.

Индия – страна, в которой денежное обращение появилось одним из первых в мире. Найденные археологами монеты свидетельствуют, что это произошло уже в VI веке до н. э., примерно в те же времена, когда появились первые китайские вэни и лидийские статеры. Первые монеты чеканились из серебра и меди, а слово «рупия» на древнесанскритском языке означает «форма, штамповка», а также «серебро».

Собственные монеты чеканились как при государстве мадьяров, так и при династии Гуптов. В X–XII веках страна пережила исламское вторжение и стала частью Делийского султаната, а позже вошла в Империю Великих Моголов.

Впервые денежная единица получила название рупии в XVI веке при индийских падишахах Шер-шахе и Акбаре I. В этот период чеканились монеты 970-й пробы серебра общим весом 11,534 г каждая.

С XVII века европейские метрополии, такие как Португалия, Нидерланды, Франция и Великобритания, начали колонизацию полуострова Индостан. В 50-х годах этого века Индия окончательно перешла в руки британцев, и в 1671 году чеканить рупии начала Ост-Индская компания, причем разные для отдельных территорий.

Унифицированная денежная единица – так называемая правительственная рупия с портретом короля Вильгельма IV увидела свет в 1731 году. В состав монеты входило 10,692 г чистого серебра.

Со второй половины XVIII века начался выпуск бумажных рупий, которые в разные времена эмитировали Банк Индостана, Генеральный банк Бенгалии и Бихара, Бенгальский банк. В 1861 году окончательно на законодательном уровне исключительным правом выпуска денег в обращение было наделено правительство Великобритании.

В конце XIX века рупия пережила серьезное потрясение. Она оказалась одной из немногих денежных единиц мира, номинированной в серебре, а не в золоте. Падение цен на серебро относительно золота привело к ослаблению валюты практически в два раза.

В 1935 году в стране провели реформу, и полномочия по эмиссии денег были переданы Резервному банку Индии, который выполняет функции центрального банка страны до сегодняшнего дня.

В 1947 году Индия получила полную независимость от Великобритании и в 1948-м выпустила свою собственную валюту. В 1957-м рупия в отличие от фунта стерлингов того времени стала десятичной денежной единицей и была приравнена к 100 пайсам.

Первым серьезным испытанием для рупии независимого государства стал кризис 1966 года. Его причинами стали высокий уровень международного заимствования для финансирования бюджетного дефицита, недостаточная либерализация экономики, а также разразившаяся годом ранее война с Пакистаном за спорный штат Кашмир. Как результат котировки валюты упали до рекордных 3 британских пенсов за рупию.

Вторым испытанием стал долговой кризис начала 1990-х годов. Высокий уровень инфляции и бюджетного дефицита привел к девальвации рупии на половину ее стоимости. В 1985 году курс составлял 17,50 рупии за доллар США, в 1990-м – 17,50, в 1995-м – 32,42, а в 2000 году – более 45. В этот период международные долги Индии перед СССР стали торгуемым финансовым инструментом, и многие ведущие российские банки приняли участие в операциях по переуступке прав требования по ним.

В 2000-х годах курс рупии стабилизировался, и на сегодняшний день Индия занимает 4-е место в мире по ВВП после Евросоюза в целом, США и Китая. Рост ее экономики составляет 7,5% в год, что соответствует 15-му месту. Таким образом, Республика Индия – одна из самых успешно развивающихся стран нашего времени.

На июнь 2012 года курс составляет 55,18 индийской рупии за доллар США, 69,08 – за евро. За один рубль можно купить 1,69 рупии.

На рынке Forex торговля индийскими рупиями не занимает пока ведущих позиций – всего около 0,5% от общего объема сделок, или 15-е место среди других инструментов, но очевидно, что у этой валюты есть серьезные перспективы.

Что касается наличных рупий, то следует иметь в виду, что операции с валютой на черном рынке законодательно запрещены. Следует сохранять справки об обмене валюты. При въезде в Индию суммы свыше 5 тыс. долларов США подлежат декларированию. Вывоз из страны индийских рупий не допускается.

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