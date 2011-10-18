Бразильский реал – официальная валюта Федеративной Республики Бразилия. Банковский код – BRL. 1 бразильский реал равен 100 сентаво. Номиналы действующих банкнот: 100, 50, 20, 10, 5, 2 и 1 реал. Монеты в обращении: 1 реал, 50, 25, 10, 5 и 1 сентаво.

На лицевой стороне всей серии реалов, находящихся в обращении, изображена скульптура «Республика» – молодая женщина, увенчанная лавровым венком в римском стиле, национальный символ страны. На обороте – изображение представителей бразильской фауны: 1 реал – колибри, 2 реала – морская черепаха бисса, 5 реалов – большая белая цапля, 10 реалов – зеленокрылый ара, 20 реалов –золотистая игрунка, 50 реалов – ягуар, 100 реалов – белый групер.

На аверсе бразильских монет изображены портреты выдающихся людей и политических деятелей. На 1 сентаво – португальский капитан, первооткрыватель Бразилии Педру Кабрала на фоне корабля XVI века. На 2 сентаво – герой бразильской революции 1789 года, борец за независимость Бразилии Жуакин да Силва Шавьер на фоне символа движения – треугольника – и голубя, олицетворяющего мир и свободу. На 10 сентаво – первый император Бразилии Педру I, добившийся независимости страны в XIX в. На 25 сентаво – первый президент страны фельдмаршал Мануэл Деодору да Фонсека на фоне герба Бразилии – пятиконечной звезды, увенчанной ветвями кофейного дерева. На 50 сентаво – профессор, политик и историк Жозе Марии да Силвы Параньюс Жуниора, которого именуют отцом бразильской дипломатии. На 1 реале – изображение скульптуры «Республика», как и на банкноте того же достоинства. На реверсе всех бразильских монет изображено созвездие Южный Крест, указаны номинал и год чеканки.

Известна точная дата открытия Бразилии – 22 апреля 1500 года. Спустя 30 лет началась ее колонизация Португалией. Но к концу XVI века Испания и Португалия были объединены под испанской короной, и в этот период основными деньгами в обращении были испанские реалы. С 1690 года реал становится официальной валютой страны. При этом во множественном числе слово «реал» произносится как «рейс», поэтому первую денежную единицу, существовавшую с 1690 по 1942 год, принято называть рейсом, хотя это одна и та же валюта.

История денежного обращения в Бразилии – это череда деноминаций, первая из которых была проведена в 1942 году. Тогда в стране была представлена новая валюта – бразильский крузейро, курс обмена составил 1000 к 1. Однако принятых мер оказалось недостаточно для сдерживания инфляции. И уже в 1967 году была проведена повторная деноминация – вновь по курсу 1000 к 1. Национальной валютой стал так называемый новый бразильский крузейро.

Третья деноминация состоялась в 1986 году, когда 1000 крузейро обменивались на 1 крузадо. Четвертая деноминация произошла в 1989 году, валютой стал новый крузейро – по уже ставшему традиционным курсу обмена.

Гиперинфляция продолжалась. И в 1990 году страна вновь вернулась к старому названию денежной единицы – крузейро (по курсу 1000 к 1). В 1993 году в результате шестой деноминации в очередной раз с банкнот были удалены три нуля, новая валюта получила двойное название – реал-крузейро. Эта денежная единица просуществовала ровно год, и в 1994 году Центральный банк Бразилии выпустил в свет сегодняшние банкноты – бразильские реалы, курс которых наконец стабилизировался.

В 2000-х годах курс составлял от 2,38 до 3,93 реала за доллар США. В период международного финансового кризиса реал окреп, и весной 2012 года он колеблется в пределах 1,82–1,83 за доллар США или приблизительно 2,43 за евро. Один реал можно купить за 15,75–16,10 российского рубля.

Бразилия продемонстрировала большие изменения в политике и экономике в течение пяти лет в период с 2011 по 2016 год, что способствовало сильным изменениям курса бразильского реала.

В апреле 2011 года на конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию, было сделано заключение о том, что бразильский реал (BRL) входит в число самых переоцененных валют в мире – валюта Бразилии торгуется на 80% выше, чем предполагаемый “оптимальный” уровень. Это дало толчок к девальвации курса бразильского реала.

Международные инвесторы обратили свое внимание на развивающиеся рынки в 2013 году, в основном из-за сильного роста фондового рынка в Соединенных Штатах. Несмотря на ожидания стабильности цен в 2014 году, реал показал сохраняющуюся слабость курса. Цена BRL в третьем квартале снизилась по отношению к доллару на 9,5% в 2014 году, второй худший показатель среди развивающихся рынков после российского рубля.

Бразильский реал был в свободном падении к концу 2015 года, безудержная инфляция, которая достигла приблизительно 11% согласно официальным данным, в сочетании с предполагаемой неспособностью правительства проводить политику стимулирования экономического роста.

В марте 2016 года бразильский реал вырос на новостях об аресте бывшего президента страны, предположительно, из надежды, что политическая нестабильность в Бразилии измениться. Максимальная стоимость реала в 2017 году была зафиксирована в начале августа и равнялась 19,5106 руб., а минимальная — во второй половине мая и составляла 16,9600 руб.

Таким образом, можно сделать вывод, что курс бразильского реала подвержен наибольшим колебаниям из-за внутренней ситуации в стране, которая постоянно меняется.