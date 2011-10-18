Гонконгский доллар — официальная валюта Специального административного района Гонконг Китайской Народной Республики. Код валюты: HKD.

В настоящее время в обращении находятся монеты: 10, 20, 50 гонконгских центов, 1, 2, 5, 10 гонконгских долларов; банкноты: 10, 20, 50, 100, 500 и 1000 гонконгских долларов.

Гонконгский доллар введён 2 февраля 1985 года с содержанием чистого серебра 24,2611 г.

До середины 30-х годов XX века в Гонконге были в обращении также серебряные мексиканские доллары (как правило в виде серебряной монеты с отверстием). На практике курс банкнот нередко отклонялся от стоимости металлических денег. Правительство колонии в 1935 начало выпуск казначейских билетов. В декабре 1935 был отменён серебряный стандарт и установлено твёрдое соотношение с фунтом стерлингов: 1 доллар = 15 пенсам.