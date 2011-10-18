Вход

Курс гонконгского доллара

Динамика курса гонконгского доллара (HKD) к доллару, евро, за месяц и год. График изменений курса валюты гонконгского доллара за сегодня и прогноз на завтра.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Москвы  •  все курсы
 
HKD
84,80
рубля за 10 гонконгских долларов
Нет данных о курсах обмена в банках Москвы
Конвертер HKD

Динамика курса гонконгского доллара, за 10 HKD

Дата Курс ЦБ РФ
выбрать дату
Период:
  • неделя
  • месяц
  • квартал
  • год
  • все

Кросс-курсы гонконгского доллара на 15 февраля 2019 года

USD
EUR
KZT
CNY
UAH
GBP
CHF
JPY
10 HKD 1,27 1,13 480,90 8,63 34,53 0,99 1,29 141,55

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Банковские продукты в гонконгских долларах

Информация о гонконгском долларе

Коды и символы

Буквенный код Цифровой код Символ
HKD 344 $

Страны обращения

Гонконг

Историческая справка

Гонконгский доллар — официальная валюта Специального административного района Гонконг Китайской Народной Республики. Код валюты: HKD.

В настоящее время в обращении находятся монеты: 10, 20, 50 гонконгских центов, 1, 2, 5, 10 гонконгских долларов; банкноты: 10, 20, 50, 100, 500 и 1000 гонконгских долларов.

Гонконгский доллар введён 2 февраля 1985 года с содержанием чистого серебра 24,2611 г.

До середины 30-х годов XX века в Гонконге были в обращении также серебряные мексиканские доллары (как правило в виде серебряной монеты с отверстием). На практике курс банкнот нередко отклонялся от стоимости металлических денег. Правительство колонии в 1935 начало выпуск казначейских билетов. В декабре 1935 был отменён серебряный стандарт и установлено твёрдое соотношение с фунтом стерлингов: 1 доллар = 15 пенсам.

Курсы валют в городах