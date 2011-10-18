Курс гонконгского доллара
Динамика курса гонконгского доллара (HKD) к доллару, евро, за месяц и год. График изменений курса валюты гонконгского доллара за сегодня и прогноз на завтра.
|Курс ЦБ
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|HKD
|
84,80
рубля за 10 гонконгских долларов
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Нет данных о курсах обмена в банках Москвы
Динамика курса гонконгского доллара, за 10 HKD
Кросс-курсы гонконгского доллара на 15 февраля 2019 года
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USD
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EUR
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KZT
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CNY
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UAH
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GBP
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CHF
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JPY
|10 HKD
|1,27
|1,13
|480,90
|8,63
|34,53
|0,99
|1,29
|141,55
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Банковские продукты в гонконгских долларах
Информация о гонконгском долларе
Коды и символы
|Буквенный код
|Цифровой код
|Символ
|HKD
|344
|$
Страны обращения
Гонконг
Историческая справка
Гонконгский доллар — официальная валюта Специального административного района Гонконг Китайской Народной Республики. Код валюты: HKD.
В настоящее время в обращении находятся монеты: 10, 20, 50 гонконгских центов, 1, 2, 5, 10 гонконгских долларов; банкноты: 10, 20, 50, 100, 500 и 1000 гонконгских долларов.
Гонконгский доллар введён 2 февраля 1985 года с содержанием чистого серебра 24,2611 г.
До середины 30-х годов XX века в Гонконге были в обращении также серебряные мексиканские доллары (как правило в виде серебряной монеты с отверстием). На практике курс банкнот нередко отклонялся от стоимости металлических денег. Правительство колонии в 1935 начало выпуск казначейских билетов. В декабре 1935 был отменён серебряный стандарт и установлено твёрдое соотношение с фунтом стерлингов: 1 доллар = 15 пенсам.