Туркменский манат – официальная валюта Туркменистана. Банковский код - TMT. 1 манат равен 100 тенге. В обращении находятся банкноты достоинством 500, 100, 50, 20, 10, 5 и 1 манат, монеты номиналом 2 и 1 манат, а также 50, 20, 10, 5, 2 и 1 тенге.

Лицевая сторона банкнот содержит портреты выдающихся деятелей Туркменистана, оборотная – памятники архитектуры: 1 манат – Торгул-бек, первый султан государства Сельджукидов, который правил в XI веке рядом государств Востока, в т. ч. большей частью Ирана, Азербайджаном и Ираком, на обороте - Национальный культурный центр имени великого Сапармурата Туркменбаши (главы всех туркмен Сапармурата Ниязова); 5 манатов – Ахмад Санджар, султан Сельджукской империи XII века, и Арка нейтралитета – 95-метровое сооружение с 25-метровым позолоченным памятником Ниязову на вершине; 10 манатов – классик туркменской литературы XVIII столетия Махтумкули и здание Национального банка Туркменистана; 20 манатов – герой туркменского эпоса Гороглы-бек и дворец Рухыйет – место, где проводятся официальные мероприятия в Ашхабаде; 50 манатов – еще один герой эпоса Горкут Ата и Меджлис - парламент Туркмении; 100 манатов – мифический герой Огуз-хан и президентский дворец; 500 манатов - Сапрамурат Ниязов и самая большая в Центральной Азии мечеть Туркменбаши Рухы, построенная в 2004 году.

На аверсе монет - контур страны на фоне Монумента независимости Туркмении, на реверсе - номинал, год выпуска и надпись по кругу «Центральный банк Туркменистана».

Несмотря на древнюю историю, независимость и собственную валюту Туркменистан получил только после распада СССР, в 1991 году. При этом страна не пошла по пути кардинальных реформ, а развивалась при культе личности своего первого лидера Сапрамурата Ниязова.

Впервые манаты были выпущены в 1993 году. Тогда они заменили в обращении советские рубли по курсу 500 к 1. Отличительной особенностью этой эмиссии было то, что на лицевой стороне всех банкнот, кроме самых мелких - 1 и 2 маната, печатался портрет пожизненного президента страны.

В 2009 году, через три года после смерти Ниязова, новое руководство Туркмении провело деноминацию по курсу 5 тыс. к 1, выпустив в обращение новые деньги.

Туркменский манат не является свободно конвертируемой валютой. Официальный курс, объявляемый Центральным банком Туркменистана, существенно отличается от реального рыночного. А данные экономической статистики в этой стране до сих пор государственная тайна, так что полностью достоверных сведений для анализа рынка этой валюты в открытом доступе не существует.

Основной фактор, влияющий на котировки маната, - мировая цена на энергоносители: главной статьей туркменского экспорта является природный газ.

В настоящее время манат стоит на историческом перепутье, откуда ведут две дороги: одна - к рыночной экономике, притоку иностранных инвестиций и развитию, а другая – в недавнее прошлое, когда в стране не было Интернета по идеологическим соображениям руководства, безработица составляла, по некоторым оценкам, до 60% и уровень жизни населения оставляет желать лучшего.

На весну 2012 года один туркменский манат стоит приблизительно 0,35 доллара США, 0,26 евро или 10,3 российского рубля.

Что касается наличных обменных курсов для туристов, то следует иметь в виду следующее. Туркменистан только сейчас постепенно становится открытой страной – при Сапрамурате Ниязове государство было отгорожено от всего мира. Финансовый сектор развит там относительно, и это значит, что официально обменять доллары или евро на манаты сложно, а воспользоваться банковскими картами фактически нигде нельзя.

В то же время существует так называемый черный рынок валюты, и международные путеводители для туристов обычно рекомендуют брать с собой мелкие доллары, которые с удовольствием принимаются местным населением.