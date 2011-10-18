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Курс молдавского лея

Динамика курса молдавского лея (MDL) к доллару, евро, за месяц и год. График изменений курса валюты молдавского лея за сегодня и прогноз на завтра.

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MDL
38,86
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Динамика курса молдавского лея, за 10 MDL

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Кросс-курсы молдавского лея на 15 февраля 2019 года

USD
EUR
KZT
CNY
UAH
GBP
CHF
JPY
10 MDL 0,58 0,52 220,41 3,95 15,83 0,46 0,59 64,87

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Коды и символы

Буквенный код Цифровой код Символ
MDL 498 отсутствует

Страны обращения

Молдавия

Историческая справка

Молдавский лей – официальная валюта Республики Молдова. Банковский код - MDL. 1 лей равен 100 баням. Номиналы банкнот в обращении: 1 000, 500, 200, 100, 50, 20, 10, 5, 2 и 1 лей. Монеты: 50, 25 и 10 баней (более мелкие - 5, 2 и 1 - выведены из обращения).

На лицевой стороне молдавских банкнот изображен Стефан III Великий, один из самых видных правителей Молдовского княжества конца XV – начала XVI века. Оборотная сторона украшена памятниками архитектуры: 1 лей - Свято-Успенский Каприянский мужской монастырь, 5 леев - церковь Святого Дмитрия в Оргееве, 10 - Свято-Вознесенский Хыржавский мужской монастырь, 20 - Сорокская крепость, 50 - Свято-Успенский Гербовецкий мужской монастырь, 100 - Бендерская крепость, 200 - здание городской администрации Кишинева, 500 - собор Рождества Христова в Кишиневе, 1 000 леев - здание администрации президента Молдавии.

На лицевой стороне монет - герб страны и надпись «Республика Молдова», на обороте – номинал и растительный орнамент.

Свое название молдавский лей ведет от нидерландской монеты с изображением льва, которая имела хождение на территории Балкан в XVII веке. В 1918-1940 годах, а также в период фашистской оккупации с 1940 по 1944 год Молдавия не была самостоятельным государством и являлась частью Румынии. Тогда официальной денежной единицей страны был румынский лей. Именно это название выбрали для национальной валюты, когда республика обрела независимость.

После распада СССР Молдавия в самом начале своего самостоятельного пути использовала для расчетов советские рубли. В 1992 году для их замены были выпущены талоны номиналом 50, 200, 1 000 и 5 000. А в 1993-м Кишинев провел денежную реформу, в результате которой их обменяли по курсу 1 к 1 000 на новые деньги – леи.

В течение почти десяти лет страна боролась с инфляцией, составившей в 1993 году 2 705,7%, в 1994-м – 104,6%, в 1995-м – 23,8% (самый низкий уровень в СНГ), в 1996-м – 15,1%, в 1997-м – 11,2%. В результате российского кризиса 1998 года уровень инфляции вырос до 18,3% и стабилизировался только 2001-м.

Начиная с 1998 года Национальный банк Республики Молдова не устанавливает обменный курс нацвалюты в административном порядке, а определяет его исходя из средних рыночных котировок.

На весну 2012 года за 10 молдавских леев можно купить 0,84-085 доллара США или 0,63-0,64 евро. По отношению к рублю курс колеблется в пределах 24,6-24,9 за 10 леев.

Как отмечают специалисты, молдавский лей – валюта, которая подвержена достаточно серьезным сезонным колебаниям. Это происходит из-за того, что, несмотря на то что Республика Молдова – страна, где промышленное производство преобладает над сельским хозяйством, последнее имеет существенное влияние на экономику. Так, весной, когда необходима закупка оборудования и топлива для посевных работ, лей слабеет, а осенью в результате продажи урожая вновь укрепляется.

В настоящее время молдавский лей служит для других стран в большей степени экзотической валютой и широко не обменивается, на рынке Forex не присутствует. Тем не менее в самой республике его можно конвертировать в основные мировые валюты в многочисленных банках и обменных пунктах.

Формально в состав Молдовы входит, но много лет борется за независимость особый регион – Приднестровье, где в обращении собственная валюта – так называемый приднестровский рубль. Он не конвертируется, имея хождение исключительно на этой автономной территории.

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