Сингапурский доллар – официальная валюта Республики Сингапур. Банковский код – SGD. 1 сингапурский доллар равен 100 центам. Номиналы действующих банкнот: 10 тыс., 1 тыс, 100, 50, 10, 5, 2 доллара. Монеты: 1 доллар, 50, 20, 10, 5 и 1 цент. При этом самые мелкие монеты в 1 и 2 цента в настоящее время больше не выпускаются, но до сих пор находятся в обращении и являются законным платежным средством.

На всей серии банкнот Сингапура на лицевой стороне изображен портрет первого президента страны Юсофа бин Исхака, возглавлявшего островное государство с 1965 по 1970 год. А на обороте изображены символы разных сфер жизни Сингапура. На 2 долларах – образование (студенты на фоне медицинского колледжа, бывшего здания Института Томаса Раффлза, названного так в честь основателя страны). На 5 долларах – сады Сингапура (вечнозеленое дерево тембусу и гибридные орхидеи Ванда мисс Джоаким – национальный цветок Сингапура). 10 долларов посвящены спорту, 50 долларов – искусству (на купюре изображены репродукции картин и музыкальные инструменты). 100 долларов символизируют молодежь страны. На 1 тыс. долларов – здание правительства, символизирующее власть страны. А одна из самых дорогих купюр в мире достоинством в 10 тыс. сингапурских долларов посвящена экономике и высоким технологиям. На ней изображена девушка за микроскопом рядом с вычислительной машиной на фоне ядра компьютерного процессора.

Монеты Сингапура на аверсе содержат государственный герб страны и название государства на четырех официальных языках. На реверсе – тропическая флора. На 1 центе – орхидея Ванда мисс Джоаким, символ страны. На 2 центах – вьющееся растение монстера. На 10 центах изображен жасмин, на 20 центах – многолетний цветок каллиандра, на 50 центах – алламанда. На 1 долларе – тропический цветок семейства куртовых.

Свою историю Сингапур ведет с III века нашей эры. На протяжении многих веков он входил в состав разных государств Азии, являясь торговым портом на пересечении морских путей. В XIX веке Сингапур вошел в состав Британской империи. При этом основной денежной единицей страны в период с 1904 по 1939 год был так называемый доллар проливов, выпускавшийся советом уполномоченных по денежному обращению. В 1939 году ему на смену пришел малайский доллар.

В начале Второй мировой войны Сингапур был превращен в остров-крепость, несмотря на это в 1942 году его оккупировали японцы.

После окончания боевых действий Сингапур вновь стал британской колонией, а в 1959-м была провозглашена независимость в составе Содружества наций. В 1963 году Сингапур вошел в Малайскую Федерацию. В этот период он входил в денежный союз с Малайзией и Брунеем.

Однако в 1965-м Сингапур вновь стал самостоятельным государством. В тот же год был создан специальный совет по денежному обращению, а в 1967-м появился сингапурский доллар, который был приравнен в соотношении 1 к 1 к малайзийскому ринггиту и свободно обменивался на брунейский доллар.

Первоначально сингапурский доллар привязали к британскому фунту стерлингов в соотношении 60 центов к 7 фунтам. Но в 70-х годах прошлого века валюта Великобритании перестала быть оплотом стабильности. В течение нескольких лет власти Сингапура ориентировались на доллар США, а с 1973-го – на корзину основных мировых валют.

С 1985 году стоимость сингапурского доллара определяется исключительно рынком, спросом и предложением, но под контролем регулирующего органа страны – Валютного управления Сингапура.

Сингапур сегодня представляет из себя удивительный пример того, как бедная развивающаяся страна, вступив на путь экономических преобразований, сориентировавшись на экспорт и развитие технологий, в течение всего нескольких десятилетий превратилась в самое развитое государство региона.

На весну 2012 года курс составляет 1,24-1,25 сингапурского доллара за доллар США, 1,64-1,65 – за евро. 1 сингапурский доллар можно купить за 23,61 российского рубля.

Сингапурский доллар является свободно конвертируемой валютой, ограничения на ввоз и вывоз денег полностью отсутствуют. Единственная особенность – на территорию страны запрещено ввозить так называемые игровые (сувенирные) деньги. При этом практически везде в Сингапуре можно расплачиваться не наличными, а банковскими картами.