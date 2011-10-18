Новый румынский лей – национальная денежная единица Румынии, введена 1 июля 2005 г. путем обмена старых леев на новые в соотношении 10 000 : 1. Банковский код: RON, на письме обозначается как L или lei. Один лей равен 100 баням. Номиналы банкнот в обращении: 1, 5, 10, 50, 100, 200, 500 леев. Номиналы монет: 1, 5, 10, 50 баней.

Формально лей как денежная единица появился на территории будущей Румынии в 1856 г., когда Банк Молдовы выпустил банкноты, номинированные одновременно в леях и пиастрах (на румынском и французском языках). Однако они не получили широкого распространения. Пришедший к власти в Румынии в 1866 г. домнитор (князь) Кароль I (ранее известный как Карл Эйтель Фридрих Людвиг фон Гогенцоллерн-Зигмаринген) уже через год ввел в стране новую денежную систему, основанную на биметаллическом стандарте и собственной валюте под названием «лей». Впрочем, вплоть до 1878 г. основной валютой на территории страны оставался российский рубль, также имел хождение французский франк. Лишь с 1890 г. лей стал единственной законной национальной валютой на территории Румынии. С 1914 г. Румыния отвязала лей от золотого стандарта. В период между мировыми войнами курс лея был привязан к американскому доллару (последовательно снижаясь). Во время альянса с нацистской Германией лей был привязан к немецкой рейхсмарке, а во время советской оккупации – к рублю.

В 1947 г. была проведена конфискационная денежная реформа, в ходе которой 20 000 старых леев обменивались на 1 новый в узких пределах: для разных категорий граждан лимит составлял от 1,5 млн старых леев на человека до 7,5 млн старых леев на крестьянское хозяйство (с дополнительными условиями). Юридические лица могли получить новую валюту в обмен на старую в объеме фонда зарплаты за один месяц. В 1952 г. прошла вторая конфискационная реформа, в ходе которой разные суммы в леях 1947 г. менялись на новые леи по разным курсам. Леи 1952 г. продержались вплоть до 2005 г. (банкноты с течением времени меняли внешний вид).

В период с начала 1990-х до середины 2000-х Румыния пережила мощную инфляцию, в результате чего лей значительно подешевел: в 1999 г. была введена в оборот купюра в 1 млн леев. Для упрощения расчетов в период с июля 2005 г. по конец декабря 2006 г. в Румынии прошла деноминация национальной валюты с введением «нового лея» по курсу обмена 10 000 : 1.

На лицевой стороне румынских банкнот изображены деятели науки и культуры XIX–XX вв.:

1 лей – Николае Йорга, историк, писатель, политический деятель;

5 леев – Джордже Энеску, композитор;

10 леев – Николае Григореску, художник;

50 леев – Аурел Влайку, авиатор;

100 леев – Ион Лука Караджиале, писатель, драматург;

200 леев – Лучиан Блага, философ, переводчик, драматург;

500 леев – Михай Эминеску, поэт.

На оборотной стороне купюр изображены различные здания и памятники, имеющие отношение к соответствующим деятелям культуры, кроме банкноты в 50 леев, на которой изображены чертеж самолета и голова орла.

Румынские «бумажные» деньги на самом деле изготовлены из пластика. Интересная особенность: на всех банкнотах есть прозрачное «окошко» в виде символа, имеющего отношение к сфере деятельности людей, чьи портреты изображены на лицевой стороне (последовательно от меньшего номинала к большему): геральдический знак, музыкальный ключ, кисти и палитра, орел, театральная маска, перьевая ручка и песочные часы. Размер банкнот в точности соответствует размеру купюр евро. Это сделано сознательно, чтобы при переходе Румынии на евро в 2015 г. было проще перенастроить счетчики банкнот.

C начала 2009 г. по апрель 2013 г. курс лея к евро держался в диапазоне 4–4,5 лея за евро, инфляция в стране относительно низка – 4–8% в год.