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Кредитные карты Центр-инвест

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10 кредитных карт

Mastercard World — Центр-инвест
Карта с кредитной линией
Visa Classic , Mastercard World , Мир-Maestro
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 24% индивидуально требуется
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Visa Electron «Народная карта» — Центр-инвест
Карта с кредитной линией Electron
Visa Electron , Mastercard Cirrus/Maestro
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 24% индивидуально требуется
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Visa Platinum — Центр-инвест
Карта с кредитной линией Platinum
Visa Platinum
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 24% индивидуально требуется
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Мир — Центр-Инвест
Карта с кредитной линией Мир
Мир
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 24% индивидуально требуется
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MasterCard Cirrus/Maestro — Центр-инвест
Классическая Electron
Visa Electron , Mastercard Cirrus/Maestro
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 24% индивидуально требуется
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Visa Platinum — Центр-инвест
Классическая Platinum
Visa Platinum
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 24% индивидуально требуется
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Mastercard World — Центр-инвест
Кредитная с льготным периодом
Visa Classic , Mastercard World , Мир-Maestro
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 26% индивидуально до 55 дней требуется
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Visa Gold «Премиальная» — Центр-инвест
Кредитная с льготным периодом Gold
Visa Gold , Mastercard World Premium , Мир-Maestro
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 26% индивидуально до 55 дней требуется
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Visa Platinum — Центр-инвест
Кредитная с льготным периодом Platinum
Visa Platinum
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 26% индивидуально до 55 дней требуется
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Мир — Центр-Инвест
Кредитная с льготным периодом Мир
Мир
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 26% индивидуально до 55 дней требуется
см. условия
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о кредитных картах банка «Центр-инвест»

Оценка: 5 Не засчитана
Уже около 4 лет пользуюсь услугами банка "Центр-инвест". Открыты карта с кредитным лимитом, на которую я получаю зп и накопительный вклад. Обслуживание практически всегда (за одним... Весь отзыв
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