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Кредитные карты БКС Банк

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1 кредитная карта

Visa Platinum — БКС Банк
Кредитная
Visa Platinum , Mastercard Platinum
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 24,5% до 1 000 000 до 55 дней требуется
см. условия
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о кредитных картах БКС Банка

Оценка: 4 Не засчитана
Очень неудобно, что у БКС банка мало отделений. Зато если есть в вашем городе, то можно вообще ни о чем не волноваться. У нас его в городе нет, есть только в областном центре, до... Весь отзыв
Оценка: 4 Не засчитана
Недавно оформлял кредитную карту в офисе на Проспекте Мира. Дебетовая у меня давно, но поскольку у БКС нормальный онлайн-банкинг, я в офисы стараюсь по возможности не ходить, не... Весь отзыв
Все отзывы
13 839

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