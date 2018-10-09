Оценка: Не засчитана
Кредитные карты БКС Банкизменить банк
1 кредитная карта
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|24,5%
|до 1 000 000
|до 55 дней
|
требуется
см. условия
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Отзывы о кредитных картах БКС Банка
Оценка: 4 Не засчитана
Очень неудобно, что у БКС банка мало отделений. Зато если есть в вашем городе, то можно вообще ни о чем не волноваться. У нас его в городе нет, есть только в областном центре, до... Весь отзыв
Оценка: 4 Не засчитана
Недавно оформлял кредитную карту в офисе на Проспекте Мира. Дебетовая у меня давно, но поскольку у БКС нормальный онлайн-банкинг, я в офисы стараюсь по возможности не ходить, не... Весь отзыв
13 839
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