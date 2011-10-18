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Кредитные карты Ставропольпромстройбанк

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3 кредитные карты

MasterCard Standard — Ставропольпромстройбанк
Кредитная с льготным периодом
Visa Classic , Mastercard Standard
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 24% до 750 000 до 55 дней требуется
см. условия
Visa Electron — Ставропольпромстройбанк
Кредитная с льготным периодом Electron
Visa Electron
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 24% до 750 000 до 55 дней требуется
см. условия
MasterCard Gold — Ставропольпромстройбанк
Кредитная с льготным периодом Gold
Visa Gold , Mastercard Gold
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 24% до 750 000 до 55 дней требуется
см. условия
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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