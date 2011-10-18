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Кредитные карты Владбизнесбанк

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2 кредитные карты

MasterCard Standard — Владбизнесбанк
Кредитная
Mastercard Standard
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 22,9% до 200 000 до 55 дней справка 2-НДФЛ
MasterCard Gold — Владбизнесбанк
Кредитная Gold
Mastercard Gold
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 21,9% до 300 000 до 55 дней справка 2-НДФЛ
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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