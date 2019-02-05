Обслуживание карты Тип карты

Visa Gold Технологические особенности технология 3D Secure

чип Google Pay / Samsung Pay Использование собственных средств возможно Выпуск и годовое обслуживание 1 800 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 4,5%, мин. 390 руб. Снятие наличных в ПВН банка 4,5%, мин. 390 руб. Снятие наличных в банкоматах других банков 4,5%, мин. 390 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 4,5%, мин. 390 руб. Дополнительная информация плата за неразрешенный овердрафт - 7,3% годовых;

пени за пропуск платежа - 18,25% годовых;

комиссия за конверсионные операции - 1%;

СМС-информирование - 55 руб. в месяц Условия кредитования Размер кредитного лимита до 300 000 ₽ Срок кредита до 36 месяцев Льготный период до 50 дней действует на: операции оплаты товаров и услуг

операции снятия наличных Проценты в течение льготного периода 0% Проценты за кредит 21% Погашение кредита

10% от суммы основного долга + начисленные проценты минимальный ежемесячный платеж:10% от суммы основного долга Требования и документы Возраст от 23 до 65 лет Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ Регистрация постоянная в регионе получения карты: постоянная в регионе присутствия банка: Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев Экспертиза Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы льготный период распространяется на покупки и снятие наличных Минусы наличие комиссии за снятие собственных средств в банкоматах / кассах банка;

крупная комиссия за снятие денежных средств;

подтверждение дохода только справкой по форме 2-НДФЛ Дата актуализации 05.02.2019 11:43

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.