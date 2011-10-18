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Вклады Алмазэргиэнбанка

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Выгодные процентные ставки по рублевым и валютным депозитам физическим лицам, все виды вкладов Алмазэргиэнбанка можно открыть в отделениях или оставить заявку онлайн

6 вкладов
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6% 1 500 000 366 дней
  • выплата процентов в конце срока
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Доллар США 2,2% 30 000 366 дней
Евро 0,4% 30 000 733 дня
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 5,5% 1 500 000 365 дней
  • выплата процентов в конце срока
  • капитализация процентов ежемесячно
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
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Доллар США 2,15% 30 000 732 дня
Евро 0,38% 30 000 732 дня
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 5,7% 1 500 000 365 дней
  • выплата процентов в конце срока
  • капитализация процентов ежеквартально
  • возможно пополнение
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Доллар США 2,15% 30 000 550 дней
Евро 0,39% 30 000 550 дней
Китайский юань 0,27% 100 365 дней
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 5,4% 5 000 365 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 5,5% 1 000 1095 дней
  • выплата процентов в конце срока
  • капитализация процентов ежеквартально
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7% 3 000 000 365 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
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Доллар США 2,1% 150 000 365 дней
Евро 0,32% 150 000 365 дней
Китайский юань 0,27% 1 000 000 365 дней
Все ставки
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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Вклады Алмазэргиэнбанка

Вклады Алмазэргиэнбанка помогут не только сохранить, но и приумножить ваши сбережения. На странице Алмазэргиэнбанка вы сможете увидеть проценты по вкладам, предлагаемые им сегодня. Подробно изучите информацию по условиям депозитов для физических лиц и действующим по ним процентным ставкам и выберите самые выгодные для вас. Советуем обратить внимание на возможность открытия и дальнейшего управления вашим вложением онлайн. Процентные ставки по таким депозитам могут оказаться выгоднее, нежели по открываемым в офисе. Все срочные вклады застрахованы государством. В случае наступления страхового случая гражданам гарантированно выплачивается возмещение по депозитам, объем которых в совокупности не превышает 1,4 млн. рублей в одном банке.

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