Выгодные процентные ставки по рублевым и валютным депозитам физическим лицам, все виды вкладов банка «Авангард» можно открыть в отделениях или оставить заявку онлайн
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|6,5%
|10 000
|181 день
|
|Доллар США
|1,3%
|300
|367 дней
|Евро
|0,1%
|300
|181 день
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|6,25%
|10 000
|181 день
|
|Доллар США
|1,3%
|300
|367 дней
|Евро
|0,1%
|300
|181 день
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|6,5%
|10 000
|181 день
|
|Доллар США
|1,3%
|300
|367 дней
|Евро
|0,1%
|300
|181 день
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|6,25%
|10 000
|181 день
|
|Доллар США
|1,3%
|300
|367 дней
|Евро
|0,1%
|300
|181 день
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|6%
|10 000
|181 день
|
|Доллар США
|1%
|300
|367 дней
|Евро
|0,1%
|300
|181 день
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|5,75%
|10 000
|181 день
|
|Доллар США
|1%
|300
|367 дней
|Евро
|0,1%
|300
|181 день
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Доллар США
|1,5%
|5 000
|730 дней
|
|Евро
|0,2%
|5 000
|730 дней
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|Ставка в рублях
|9%
|Срок
|300 дней
|Ставка в рублях
|7,6%
|Срок
|от 395 дней
|Ставка в рублях
|8,3%
|Ставка в долларах
|4,05%
Вклады банка «Авангард» — отличный выбор, удовлетворяющий потребностям самой взыскательной аудитории. Проценты по вкладам банка «Авангард» не разочаруют вас! Срочный вклад — это не только надежное средство хранения, но и средство приумножения накоплений, т. к. процентные ставки зачастую превышают инфляцию. В продуктовых линейках российских банков представлены вклады для физических лиц на любой вкус: с капитализацией и без, с возможностью пополнения и частичного снятия, с различной периодичностью выплаты процентов. Сервис Банки.ру поможет вам найти депозиты с высокими процентными ставками, подобрать продукты с выгодными условиями досрочного расторжения или с возможностью частичного снятия и т. д. Заключить договор об открытии вклада можно в отделении банка, а ряд кредитных организаций предоставляют возможность подачи заявки онлайн с последующим выездом банковского специалиста для оформления документов.