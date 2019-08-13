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Дебетовая карта visa в ВТБ

Банк: ВТБ
Найдена 1 дебетовая карта
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
Visa Gold
Mastercard World
Мир Премиальная
Мир-Maestro
до 9% 0 - 2 988 до 2,5%
  • для путешествий
  • другое
39 заявок

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

Отзывы

ответ
Оценка: 5 Проверяется
Да, мой вопрос решился за один визит, чему я очень рад.  Раньше обращался для получения карты МИР. При этом мне оставили старую карту, которой я пользуюсь дополнительно... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
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Согласно статистике, в России продолжается рост популярности безналичных расчетов за покупки. Дебетовые карты Visa в ВТБ можно назвать удобным способом совершения платежей как в обычных торговых точках, так и в интернет-магазинах.

На рынке представлено достаточно много подобных продуктов, но каждый из них имеет свои особенности. Портал Banki.ru собрал всю актуальную информацию, в которой вы сможете разобраться самостоятельно, изучив рекомендации специалистов.

Преимущества

Помимо того, что у клиента пропадает необходимость стоять у кассы с наличными средствами, в использовании "Визы" есть и иные плюсы:

  • Бесплатное обслуживание. Конкуренция на рынке в данный момент высока, поэтому плата за услугу минимальна или вовсе отсутствует. Однако пластик премиального сегмента, как правило, требует ежемесячных отчислений за обслуживание.
  • Кэшбек. Он предлагается сегодня довольно часто и представляет собой возврат части потраченной на покупки суммы. Этими средствами также в дальнейшем можно расплачиваться.
  • Начисления на остаток по счету. Такая услуга позволяет получать доход так же, как и при срочном вкладе. При этом вы можете расходовать деньги без риска потери процентов.

    • Данные условия подробно разъяснены на сайте Banki.ru, и их потребуется внимательно изучить. Такие преимущества предоставляются, как правило, при соблюдении дополнительных требований, чаще всего, это — наличие минимального остатка.

    Как использовать

    К применению пластика при оплате на кассах путем традиционного ввода пин-кода все уже давно привыкли. Современные технологии предлагают и иные варианты, помимо такого подтверждения транзакции. К ним относятся бесконтактная оплата и использование смартфона.

    Особенно внимательными стоит быть при пополнении и снятии денежных средств с вашего счета. Это связано со следующими особенностями:

  • Снятие в пунктах выдачи наличных может быть платным.
  • За операции в терминалах других финансовых организаций также иногда взимаются финансы.
  • Существуют лимиты по транзакциям, превышение которых приведет к дополнительным затратам.

    • Обратите внимание на необходимость подключения смс-уведомлений. Несмотря на то, что услуга эта чаще всего платная, она поможет вам контролировать свои финансы и заметить несанкционированные списания. Тем самым вы обезопасите себя.

    Как получить с помощью Banki.ru

    Для выбора продукта необходимо перейти на его страницу, где будут представлены полные сведения. Это:

  • Вид Visa (она выпускается в нескольких вариантах).
  • Условия использования.
  • Требования к клиенту.

    • Если самостоятельно разобраться в плюсах и минусах продукта не получится, то воспользуйтесь подсказками экспертов сервиса. Они расположены во вкладке Экспертиза. Отзывы посетителей также помогут определиться в выборе.

    После уточнения всех характеристик пластика можно приступать к его оформлению. Для этого на сайте предусмотрена подача заявки онлайн. Необходимо заполнить все поля и дождаться звонка сотрудника финансовой организации.

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