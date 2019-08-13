Дебетовая карта visa в ВТБ

Согласно статистике, в России продолжается рост популярности безналичных расчетов за покупки. Дебетовые карты Visa в ВТБ можно назвать удобным способом совершения платежей как в обычных торговых точках, так и в интернет-магазинах.

На рынке представлено достаточно много подобных продуктов, но каждый из них имеет свои особенности. Портал Banki.ru собрал всю актуальную информацию, в которой вы сможете разобраться самостоятельно, изучив рекомендации специалистов.

Преимущества

Помимо того, что у клиента пропадает необходимость стоять у кассы с наличными средствами, в использовании "Визы" есть и иные плюсы:

Бесплатное обслуживание. Конкуренция на рынке в данный момент высока, поэтому плата за услугу минимальна или вовсе отсутствует. Однако пластик премиального сегмента, как правило, требует ежемесячных отчислений за обслуживание.

Кэшбек. Он предлагается сегодня довольно часто и представляет собой возврат части потраченной на покупки суммы. Этими средствами также в дальнейшем можно расплачиваться.

Начисления на остаток по счету. Такая услуга позволяет получать доход так же, как и при срочном вкладе. При этом вы можете расходовать деньги без риска потери процентов.

Данные условия подробно разъяснены на сайте Banki.ru, и их потребуется внимательно изучить. Такие преимущества предоставляются, как правило, при соблюдении дополнительных требований, чаще всего, это — наличие минимального остатка.

Как использовать

К применению пластика при оплате на кассах путем традиционного ввода пин-кода все уже давно привыкли. Современные технологии предлагают и иные варианты, помимо такого подтверждения транзакции. К ним относятся бесконтактная оплата и использование смартфона.

Особенно внимательными стоит быть при пополнении и снятии денежных средств с вашего счета. Это связано со следующими особенностями:

Снятие в пунктах выдачи наличных может быть платным.

За операции в терминалах других финансовых организаций также иногда взимаются финансы.

Существуют лимиты по транзакциям, превышение которых приведет к дополнительным затратам.

Обратите внимание на необходимость подключения смс-уведомлений. Несмотря на то, что услуга эта чаще всего платная, она поможет вам контролировать свои финансы и заметить несанкционированные списания. Тем самым вы обезопасите себя.

Как получить с помощью Banki.ru

Для выбора продукта необходимо перейти на его страницу, где будут представлены полные сведения. Это:

Вид Visa (она выпускается в нескольких вариантах).

Условия использования.

Требования к клиенту.

Если самостоятельно разобраться в плюсах и минусах продукта не получится, то воспользуйтесь подсказками экспертов сервиса. Они расположены во вкладке Экспертиза. Отзывы посетителей также помогут определиться в выборе.

После уточнения всех характеристик пластика можно приступать к его оформлению. Для этого на сайте предусмотрена подача заявки онлайн. Необходимо заполнить все поля и дождаться звонка сотрудника финансовой организации.