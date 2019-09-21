Дебетовая карта visa в Газпромбанке

Банк: Газпромбанк
Найдено 5 дебетовых карт
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
Visa Signature
 нет 0 - 60 000 до 15%
  • для путешествий
Visa Classic
 нет 0 нет
  • благотворительность
Visa Classic
Mastercard Standard
JCB Standard
UnionPay Classic
 нет 0 нет нет
Visa Classic
Mastercard Standard
JCB Standard
 нет 0 нет нет
Visa Classic
 нет 0 нет
  • для путешествий
  • благотворительность

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

Предложения месяца

Мультикарта
ВТБ
до 9% годовых
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Купил - Накопил
Таврический Банк
до 8% годовых
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Citi Priority
Ситибанк
cash back до 10%
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Умная карта
Газпромбанк
cash back до 15%
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Отзывы

Супер оперативное и неожиданно приятное решение
Оценка: 5 Проверяется
Супер оперативное и неожиданно приятное решениеВ 18.02.2019 при открытии вклада сотрудник банкапредложила открыть карту Халва и рассказал о возможности  повысить
 ... Весь отзыв
Прекрасная работа контактного центра.
Оценка: 5 Проверяется
Помогли в течении часа. Сотрудник всё выслушал и помог о всеми вопросами. Очень надеюсь так будут работать все банки.
Ну и качество звука хорошо, а то обычно как в ведро слышно... Весь отзыв
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Дебетовая карта visa в Газпромбанке в городах:

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Среди большого количества продуктов на финансовом рынке дебетовые карты Visa в Газпромбанке выделяются своей популярностью. Потребители ценят их за возможность контроля своих расходов и удобство использования. Применяя такой инструмент, можно совершать платежи по всему миру почти без ограничений в рамках суммы, находящейся на счете. Как определиться с выбором пластика и получить оптимальный вариант, расскажет портал Banki.ru.

Преимущества

Visa открывает своему владельцу практически безграничные возможности. Где бы вы ни находились — в супермаркете, кафе, ресторане, отеле или дома, просматривая страницы интернет-магазина, пластик поможет оплатить любой товар или услугу.

Кроме того, в использовании имеются и иные положительные моменты:

  • Простота получения. Достаточно предъявить удостоверение личности, иных документов не потребуется.
  • Для совершения транзакций можно применять интернет-сервис или мобильное приложение.
  • Значительный лимит по операциям.
  • Большое количество дополнительных сервисов и опций.

    • Все это позволяет существенно экономить время клиента.

    Особенности использования

    Для того, чтобы грамотно и выгодно владеть финансовым инструментом, стоит учесть такие его опции, как:

  • Начисление процентов на остаток. Это дополнительная услуга, которая предлагается довольно часто. Доход поступает ежемесячно и зависит от имеющейся суммы финансов.
  • Возврат части средств за покупки. Такая функция имеется не у всех, однако становится все более популярной.

    • Часто договорами устанавливаются определенные ограничения. Они касаются, в основном:

  • Лимитов остатка.
  • Возможности снятия и пополнения в отдельных терминалах.
  • Взимания платы за обслуживание при невыполнении ряда условий.

    • Данные вопросы стоит изучить до начала применения Visa. Внимательно прочтите все характеристики продукта на сайте Banki.ru. Здесь вы найдете не только официальную информацию, но и советы специалистов. А отзывы реальных пользователей позволят не ошибиться с выбором.

    Как можно получить

    Пользоваться инструментом может любой гражданин Российской Федерации. Ограничений практически нет. Минимальная граница возраста клиента составляет от 14 до 18 лет. Несовершеннолетним гражданам услуга оказывается редко, однако, такие предложения имеются. Кроме того, есть вариант выпуска добавочного пластика для детей с привязкой его к счету родителя.

    Получить продукт можно, только посетив отделение финансовой организации лично с паспортом. В ряде случаев предусмотрена курьерская доставка на дом. При этом необходимо заключение договора на открытие счета. Однако, для заказа и оформления заявки посещать офис не обязательно. Это можно осуществить, заполнив все поля онлайн в специальной форме на сервисе Banki.ru. После ее рассмотрения с вами свяжутся сотрудники.

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