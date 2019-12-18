Премиальная от банка «Аверс»
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 0 ₽
- бонусная программа
- начисление процентов на остаток
- стоимость обслуживания 0 $
- бонусная программа
- стоимость обслуживания 0 €
- бонусная программа
Обслуживание карты Требования к держателю карты Экспертиза
Валюта счета:
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
|
Тип карты
на выбор
|
|Технологические особенности
|
|Бонусы
|
программа Кэшбэк: начисление баллов за покупки у партнеров программы (aversbank.cashbackforce.ru), которыми в дальнейшем можно воспользоваться для оплаты товаров и услуг магазинов-партнеров по курсу 1 балл = 1 руб. или полученные денежные средства можно вывести обратно на свою банковскую карту или на текущий счет:
|Начисление процентов на остаток средств на счете
|
0,5%
|Выпуск и годовое обслуживание
|
0 ₽
|Выпуск и годовое обслуживание
|
0 $
|Выпуск и годовое обслуживание
|
0 €
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
0%
|Снятие наличных в ПВН банка
|
0%
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
1%, мин. 200 руб.
|Лимиты по операциям
|снятие наличных: 300 000 руб. в день, 3 000 000 руб. в месяц в устройствах банка
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
0%
|Снятие наличных в ПВН банка
|
0%
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
0%
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
1%, мин. 200 руб. (эквивалент)
|Лимиты по операциям
|снятие наличных в эквиваленте: 300 000 руб. в день, 3 000 000 руб. в месяц в устройствах банках
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
0%
|Снятие наличных в ПВН банка
|
0%
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
0%
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
1%, мин. 200 руб. (эквивалент)
|Лимиты по операциям
|снятие наличных в эквиваленте: 300 000 руб. в день, 3 000 000 руб. в месяц в устройствах банка
|Дополнительная информация
|
|Дата актуализации
|18.12.2019 10:52
|Возраст
|от 18 лет
|Регистрация
|
в регионе получения карты:
в регионе присутствия банка:
|Дата актуализации
|18.12.2019 10:52
|Плюсы
|
|Дата актуализации
|18.12.2019 10:52
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Премиальная» в 3 городах России
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Справочная информация
ООО «Банк «Аверс»
- Адрес
- 420111, г. Казань, ул. М. Джалиля, д. 3
- ОГРН
- 1021600000993
- Сайт
- www.aversbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в городе Казань
- Телефоны
-
8 800 700-43-21 — единая справочная служба