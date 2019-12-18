Премиальная от банка «Аверс»
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 0 ₽
  • бонусная программа
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
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Обслуживание карты Требования к держателю карты Экспертиза
Валюта счета:
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Тип карты
на выбор
  • Visa Infinite
  • Mastercard World Elite
Технологические особенности
  • чип
Бонусы
  • другое

программа Кэшбэк: начисление баллов за покупки у партнеров программы (aversbank.cashbackforce.ru), которыми в дальнейшем можно воспользоваться для оплаты товаров и услуг магазинов-партнеров по курсу 1 балл = 1 руб. или полученные денежные средства можно вывести обратно на свою банковскую карту или на текущий счет:

  • до 30% от суммы чека в зависимости от парнера
Начисление процентов на остаток средств на счете
0,5%
Выпуск и годовое обслуживание
0 ₽
  • 5 000 руб. - за выпуск
Снятие наличных в банкоматах банка

0%
Снятие наличных в ПВН банка

0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 0% - на территории РФ
  • 1% мин 150 руб. - за пределами РФ
Снятие наличных в ПВН других банков

1%, мин. 200 руб.
Лимиты по операциям снятие наличных: 300 000 руб. в день, 3 000 000 руб. в месяц в устройствах банка
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 59 руб. в месяц;
  • конвертация - по валютобменному курсу банка на день операции;
  • запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб.;
Дата актуализации 18.12.2019 10:52
Возраст от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Дата актуализации 18.12.2019 10:52
Плюсы
  • наличие cash back;
  • невысокая стоимость обслуживания карты;
  • отсутствие комиссии за снятие в банкоматах сторонних банков;
  • невысокая плата за СМС-информирование
Дата актуализации 18.12.2019 10:52
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Премиальная» в 3 городах России
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Справочная информация
ООО «Банк «Аверс»
Адрес
420111, г. Казань, ул. М. Джалиля, д. 3
ОГРН
1021600000993
Сайт
www.aversbank.ru
Отделения и банкоматы
в городе Казань
Отделения 9
Банкоматы 35
посмотреть на карте
Телефоны
8 800 700-43-21 — единая справочная служба

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